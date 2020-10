ProTV a renunțat la Mihai Petre. Cum a primit dansatorul vestea că va fi înlocuit în juriul emisiunii “Românii au talent”

Mihai Petre a vorbit pentru prima dată despre înlocuirea în juriul emisiunii “Românii au talent”. Celebrul dansator a dezvăluit că nu el a ales să plece, ci echipa de la ProTv a renunțat la el, în favoarea unei prezențe feminine.

Vedeta a declarat pentru click.ro știa că e posibil să fie înlocuit, însă a fost bulversat că s-a întâmplat atât de repede.

"Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri (9 octombrie) s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite. Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare. Dar n-a fost sigur... Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu", a spus el.

Mihai Petre vrea să rămână în televiziune

Dansatorul a declarat că, deși nu a semnat nici un contract deocamdată, își dorește să revină pe micul ecran, însă până atunci vrea să cucerească YouTube-ul.

"Eu în momentul acesta sunt liber de contract și analizez opțiunile pe care le am pentru a continua drumul în tv, pentru că vreau să fac în continuare televiziune, cred că am de spus câte ceva...A fost o onoare pentru mine și sunt convins că ne vom mai reîntâlni în zona asta de entratainment și de showbiz. Sunt absolut recunoscător și le mulțumesc tuturor din echipă. Nu numai vedetelor pe care le vedeți cu toții și care îmi sunt și prieteni...Da, și îmi doresc să revin și sunt convins că voi reveni la un moment dat, însă e o perioadă în care pur și simplu analizez oportunități pe care le pot duce cu succes și care să mi se potrivească, pentru că nu e atât de simplu...Deocamdată m-am gândit să-mi fac canalul meu de Youtube și am început să lucrez la asta", a mai declarat coregraful, pentru sursa citată.