Probleme pentru Lora, după vaccinarea anti-COVID-19: „Mă ustura carnea și nu puteam să mă ridic"

Cântăreața Lora se numără printre persoanele publice care a întâmpinat neplăceri în urma administrării serului anti-COVID-19. Cunoscuta artistă a făcut dezvăluirea în social media.

Lora s-a plâns că după administrarea rapelului s-a confruntat cu mai multe efecte adverse, precum stare de somnolență, amețeli și dureri puternice de cap.

„Marți am avut rapelul. Am ajuns acasă și prima dată m-a luat somnul, dar nu știam dacă este de la frică. M-am trezit a doua zi de dimineață, miercuri, cu o energie super bună. În timpul emisiunii m-a luat așa o chestie. Eram cu o stare de leșin, amețită și nu puteam să păstrez imaginea. Am ajuns acasă, m-am descălțat și am adormit pe canapea. M-am trezit seara pe la ora 10. M-am trezit cu migrene, febră 38, dar eu simțeam că ard mai tare.

Lora, după adiministrarea serului anti-COVID-19: „Am confirmat echipei că nu pot să ajung la emisiune"

Mă ustura carnea și nu puteam să mă ridic. Dacă mă ridicam, simțeam că îmi cade capul, eu care nu am niciodată dureri de cap. Pentru mine durerea de cap a fost anormală.

(..) Am avut aceste simptome după rapel, le-am considerat normale, însă am rămas acasă. M-am trezit a doua zi crezând că sunt bine. Eram puțin transpirată, m-am ridicat în fund pe pat, așteptam să văd dacă mi se întâmplă ceva. Când m-am ridicat să mă duc la baie, eram beată fără să fiu beată. M-am ținut de pereți și am confirmat echipei că nu pot să ajung la emisiune", a declarat Lora în social media.