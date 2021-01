Problemele cu care se confruntă Tora Vasilescu după ce s-a vindecat de COVID-19

Au trecut aproape trei luni de când Tora Vasilescu s-a infectat cu COVID-19, însă urmările bolii se resimt și acum. Actrița în vârstă de 69 de ani și soțul ei au contractat noul coronavirus în luna noiembrie 2020 și chiar dacă nu au făcut o formă severă, au dezvoltat mici afecțiuni pe care încă încearcă să le trateze.

Cu ce simptome a rămas Tora Vasilescu după ce s-a vindecat de COVID-19

Vedeta a dezvăluit într-un interviu că, după ce a scăpat de virus a urmat o cură de o lună de oxigenoterapie, dar încă mai acuză dificultăți de respirație, iar consultațiile medicale nu s-au terminat.

“Noi am fost norocoşi, am dus boala pe picioare, slavă Domnului. Dar chiar şi aşa am resimţit-o ca pe o viroză puternică, cu nişte manifestări pe care nu le-am mai trăit până acum. Eram pregătită, aveam medicamente în casă şi ne-am tratat aşa cum ne-au sfătuit medicii. Apoi am făcut amândoi o lună de oxigenoterapie, la o clinică specializată. Dar uite că eu am ceva sechele, respiraţie îngreunată, de unde şi vizitele pe la medici", a mărturisit Tora Vasilescu, citează okmagazine.ro.

Tora Vasilescu a adoptat un stil de viață sănătos

Actrița s-a retras de pe scenă în urmă cu câțiva ani și este foarte fericită și mulțumită de traiul liniștit. Ea și Alain, soțul de origine croată, s-au mutat de câțiva ani intr-o vilă din Buftea, unde, pe o bucățică de teren cultivă legume bio, pentru consum propriu.

Ea a marturisit ca a ajuns la varsta la care isi doreste sa se trezeasca dimineata fara nicio grijă, și să se ocupe de gradină, de casă și de gătit.

“Grădinăritul îmi oprește rotiță gândurilor. Incredibil câtă liniște îmi poate da, să stau să migalesc la flori și câtă bucurie, să văd ce iese din mâna mea", a mai spus celebra artistă.

De ce s-a retras Tora Vasilescu din cariera artistică

Îndrăgita actriță s-a retras din carieră, după o viață întreagă în care a fost nevoită să lucreze câte 16 ore pe zi.

”Am obosit, nu mai vreau să fac seriale, e o mun­că infernală, pe bandă rulantă, câte 16 ore pe zi. Mă sculam la 5 dimineaţa, veneam acasă la 11 noaptea. După ce toată viaţa am făcut naveta Bucu­reşti-Buftea, acum, dacă m-am mutat la Buftea, bineînţeles că filmările sunt la Bucureşti. Nu sunt dependentă de sce­nă, nici de micul ecran, nici de glorie, simt că tre­buie să fac dreptate şi femeii din mine.

Să mă trezesc, pur şi simplu, dimineaţa fără nicio treabă, să mă duc să-mi văd florile din gră­dină, să fac ceva bun de mâncare, să-mi aranjez lu­crurile prin şifonier. Să fiu la maîtresse de maison (stăpâna casei), aşa cum erau mamele şi bunicile noastre. Să ţin casa curată, aerisită, cu o floare pe masă, cu o supă caldă la prânz. Să-mi fac ordine prin haine şi să decid ce mai port şi ce nu şi, poate, să mai transform o rochie. Recuperez toate bucu­riile astea simple abia acum, fiindcă înainte nu aveam timp, le făceam mereu pe fugă”, a susținut marea actriță, într-un interviu.