Queen, pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, după 25 de ani

Queen a revenit pe locul 1 în topurile din din Marea Britanie, după 25 de ani, cu cel de-al 8-lea album, Trupa a ajuns în topul albumelor cu "Live Around The World", concurența actuală: K-pop, Blackpink și Spice Girl, Melanie C.

Queen top UK album chart for first time in 25 years - BBC News https://t.co/KURMx1klDo — Richard Marston (@rgpmarston) October 11, 2020

E al 10-lea album celebrei trupe de rock, care ajunge pe primul loc în top, şi primul de când cântăreţul american Adam Lambert s-a alăturat trupei. Totodată este primul fără membru fondator și solistul Freddie Mercury, care a murit în 1991.

„Numărul 1 – numărul meu preferat”, a spus toboşarul Roger Taylor, după ce a aflat de recordul pe care l-a bifat.

CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

Live Around The World conţine interpretări ale unor piesa clasice ca Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We Are The Champions sau We Will Rock You și a fost lansat după ce turneul din 2020 a fost anulat din cauza pandemiei.

Queen și Adam Lambert au suținut un concert și în România, în 2016.

Chitaristul trupei Queen, Brian May, a fost la un pas de moarte, la începutul lui 2020

Brian May, chitaristul trupei Queen, a fost transportat de urgență la spital, la începutul lunii mai, după ce a făcut un preinfact.

May, în vârstă de 72 de ani, a dezvăluit printr-un filmare pe care a postat-o pe pagina de Instagram, că s-a aflat la un pas de moarte și a fost șocat de faptul că putea să își piardă viața în urma unui mic preinfarct, după cum a descris el incidentul.

"Credeam că sunt un tip sănătos. Medicii spuneau că am tensiune arterială perfectă și un ritm cardiac excelent. Am grijă de mine: merg pe bicicletă, am o dietă sănătoasă și evit grăsimile" a povestit artistul.

May suferise un accident de grădinărit

Artistul se afla în convalescență, după ce a fost internat la începutul lunii mai, când a suferit un accident de grădinărit în care și-a rănit muschiul fesier, iar durerile nu îl lăsau să se deplaseze sau să doarmă.

Medicii l-au externat, însă în timpul recuperării la domiciliu, May a făcut un preinfarct.

"Am avut un mic atac de cord: 40 de minute de durere în piept, în braț și transpirație intensă'', a relatat Brian May întâmplarea.

Când și-a dat seama că se află în mijlocul unui atac de cord, l-a sunat pe medicul său, care l-a dus la spital, unde medicii au confirmat diagnosticul.