Radu, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr., a crescut doar cu mama sa. Adolescentul are frumoasa vârstă de 17 ani și a moștenit frumusețea și talentul tatălui său.

Cum arată azi Radu, primul copil al lui Ștefan Bănică Jr.

Radu Ștefan Bănică este primul copil al lui Ștefan Bănică Jr. Tânărul îi moștenește din plin talentul, lucru pentru care implicit îi mulțumește zilnic tatălui, pentru că a ales deja că se va orienta spre ceea ce-l face fericit, și anume actoria. Dincolo de pasiunile sale, tânărul îi seamănă foarte mult tatălui său.

La cei 17 ani ai săi, fiul lui Ștefan Bănică Jr. este extrem de hotărât în privința viitorului, mai ales că a trăit înconjurat de artă. Cu toate că îi place și muzica, Radu a decis să aibă o viață conturată parcă după cea a tatălui, pentru că și acesta a fost întâi iubit de fani pentru rolul din ”Liceenii”, ulterior devenind unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din țara noastră.

Ștefan Bănică Jr. se mândrește foarte tare cu copiii lui. Dincolo de cariera de succes, spectacolele de teatru și activitatea din televiziune, artistul se bucură de cei trei copii ai săi. Totuși, deocamdată, doar Radu pare să îi calce pe urme.

„Pe copiii mei îi învăţ să-şi susţină ideile, să creadă în ele şi să-şi asume ceea ce fac. Alexandru e prea mic deocamdată, Violeta este un copil extrem de inteligent şi cu idei creative, iar Radu Ştefan este aproape de momentul în care îşi ia viaţa în propriile mâini. Să dea Dumnezeu să facă toţi trei ce le place în viaţă", a declarat Ștefan Bănică Jr, potrivit playtech.ro.

Cine este Radu Ștefan Bănică

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr a debutat ca actor în spectacolul „Totul în grădină”, din cadrul Teatrului de Comedie din București. Deși părinții săi s-au despărțit încă de când era foarte mic, Radu nu are ce să-i reproșeze tatălui său, ba chiar se bucură pentru sprijinul acordat acum, dar și pentru moștenirea pe care a primit-o, și anume dragostea pentru artă.

”Eu de mic am știut ce vreau să fac, dar am ținut secret o perioadă de timp. Am fost o persoană mai închisă și o perioadă nu am spus nimănui, am ținut-o pentru mine. În clasa a IV-a, știam că vreau în domeniul artei: muzică și teatru. Spre liceu, am început să mă exteriorizez puțin. Fac niște cursuri de teatru, la Teatrul de Comedie, la școala actriței Delia Nartea. Tata m-a dat inițial la acest curs, când eram în clasa a VI-a, pentru dezvoltare personală, nu avea în minte să mă fac actor sau ceva. Având contactul direct cu teatrul, mi-a crescut și mai mult pasiunea. Și tata e o inspirație majoră, dar, chiar dacă ar fi avut o altă meserie, cred că aș alege tot actoria și muzica.”, a mărturisit fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr, conform Libertatea.

Conform spuselor sale, băiatul ar putea cu ușurință să devină un artist complet.

„Am moştenit talentul, îmi place foarte mult să cânt, am făcut pian foarte mulţi ani, am făcut şi cursuri de dans cu Elwira Petre, soţia lui Mihai Petre, mi-ar plăcea să mă arunc şi în industria muzicală, dar deocamdată s-a ivit teatrul primul şi mă voi focusa pe el”, a declarat Radu Bănică, conform okmagazine.ro.