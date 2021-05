Raluca Pastramă încă suferă după divorțul de Pepe: Nu am funcționat o perioadă de 5 luni, eram ca o umbră

Raluca Pastramă a trăit una dintre cele mai grele perioade din viața ei după despărțirea de Pepe. Frumoasa brunetă a mărturisit că a suferit luni întregi, timp în care nici măcar nu a putut să mănânce. Din această cauză, a slăbit îngrijorător de mult.

Pepe și Raluca au divorțat la începutul lunii februarie, de comun acord, la notar. După trei luni de la separare, ea a găsit puterea să povestească prin ce a trecut.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni, eram ca o umbră.

După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc. În prezent, Raluca și Pepe au o relație bună, se văd des datorită celor două fetițe pe care le au. Se ocupă împreună de creșterea lor, de educația lor", a spus Raluca Pascu la Antena Stars.

Raluca Pastramă s-a resemnat cu divorțul de Pepe

Despre regretele căsniciei destrămate, Raluca a reușit să se resemneze, însă mai are mult până să-și găsească fericirea.

"Nu știu dacă mă regretă, e mult spus. Cred că regretă situația în sine, sunt sigură că nimeni nu vrea să ajungă să divorțeze sau să nu mai fie fericit. Asta a fost povestea noastră, atât a fost să fie”, a mai spus Raluca Pascu.