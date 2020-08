Raluca Zenga, primele declarații despre divorț. A negat despărțirea, chiar dacă au fost mici probleme (VIDEO)

Raluca Zenga a făcut, în sfârșit, primele declarații, după ce în ultimele luni s-a zvonit că se desparte de soțul, Walter, după mai mult de 17 ani de căsnicie. Blondina a negat faptul că ar exista o ruptură în familia ei, chiar dacă, anul acesta, pandemia i-a ținut la distanță, fizic, mai mult decât de obicei.

Raluca Zenga a negat divorțul

"Toate bune la noi aici în Dubai. Din păcate, nu am putut să călătorim vara asta, însă Walter a avenit înapoi din Italia și suntem cu toții acasă", și-a început Raluca confesiunea, într-un interviu acordat echiepei emisiunii "Vorbește Lumea".

Legat de faptul că în toată această perioadă nu a reacționat în nici un fel la știrile care au ținut primele pagini ale ziarelor, soția lui Zenga a declarat că n-a simțit nevoia să lămurească niște zvonuri nefondate.

"Noi n-am simțit nevoia să dăm explicații elaborate pentru niște zvonuri nefondate. Ne-am văzut de treaba noastră, de casa noastră. Am scris la un moment dat, am făcut o postare pe contul meu de Instagram, în care am vrut să spun că suntem ok, nu e necesar tot aceast tam-tam. Apoi am vorbit noi și am zic că nu trebuie să dăm explicații pentru viața noastră privată", a spus blonda.

Water Zenga și soția au stat separați în perioada în care țările au impus caranta

Și cum nu iese fum fără foc, Raluca a recunoscut că, într-adevăr a stat multe luni despărțită de soțul, care antrena în Italia, în timp ce ea se afla cu copiii în Dubai, fapt pentru s-a crzeut că urmează un divorț.POZA ANULUI! UN FOST JURNALIST a publicat O FOTOGRAFIE COMPROMIȚĂTOARE cu LIVIU DRAGNEA. Totul a ieșit acum la iveală

"Fiind despărțiți atâtea luni, eu cu copii în Dubai și Walter în Italia, nu au fost fotografii împreună, nu au mai fost vacanțe, ca vara trecută. Ultima noastră vacanță împreună a fost de Crăciun în Arica de Sud, când am dus copii în Safari și de atunci nu am mai avut momente de împărțit cu presa. Walter a fost foarte multe luni în Italia,am avut carantina, granițele închise, nu ne-am putut vizita, însă noi suntem ok", a mai spus ea.

Zenga e din nou acasă pentru că nu mai are echipă în Italia

În plus, vedeta a mai dezvăluit și că au fost ceva probleme de readaptare în momentul în care familia s-a reîntregit.

"În momentul în care iubești pe cineva, readaptarea este un proces relativ scurt, și ne-am călcat puțin pe picioare primele zile, după care am revenit la normal. Întotdeanua relația, totul s-a rezolvat cu umor tachinări și comunicare" a mai povestit Raluca.

După multe luni în care a stat departe de soție și copii, Walter Zenga a renunțat la echipa de fotbal din Italia și acum se află în casa din Dubai, împreună cu familia.

"Walter nu mai lucrează în Italia, nu mai are o echipă acolo. Să vedem dacă va lua o echipă din nou în Italia, sau aici în Golf, poate în România", a mai spus frumoasa doamnă Zenga.

Începutul anulului, un episod neplăcut pentru soția lui Walter Zenga

Raluca a recunoscut că relația cu soțul, dar și cu copii a trrecut printr-un moment atipic și neplăcut, pe care speră să nu-l mai repete.

"Foarte ciudată perioada, cred că pentru toată lumea. Nu ne-am simțit ca și cum a am avut o vacanță de vară, nu am putut să le ofer copiilor ceea ce obișnuiam, călătorii, aventuri, emoții noi, ceva să punem în albumul de familie. Sperăm că a fost doar un episod mai neplăcut și să ne revenim" ,a povestit Raluca.