Ramona Bădescu a dezvăluit cine este misteriosul bărbat din viața ei. El este tatăl fiului vedetei

Multă vreme Ramona Bădescu și-a ținut iubitul ascuns, însă de curând i-a dezvăluit identitatea. Vedeta a dezvăluit în emisiunea lui Cristi Brancu că bărbatul care o face fericită de mai bine de trei ani de zile este Fabio Cali, un “italiano vero”, bancher și om de afaceri din Sicilia, potrivit click.ro.

Ramona Bădescu alături de viitorul soț, Fabio Cali

Alături de el, Ramona Bădescu a devenit pentru prima oară mamă. Cuplul are împreună un băiețel minunat, care are deja 1 an și 6 luni și îi seamănă tatălui său.

„Ignazio este foarte pedant, dar foarte ambițios. Încerc să vorbesc cu el și în italiană, dar și în limba română, în engleză. Nu l-am dus încă la creșă, dar intenționez să o fac, chiar dacă o să ne fie greu să ne despărțim unul de altul. Fiul meu e bucățică ruptă din tatăl lui. De la mine a luat rotunjimea feței, dar ochii, fruntea și structura corpului sunt de la tatăl lui" a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

Din cauza pandemiei, micuțul Ignazio nu a putut fi botezat, însă familia așteaptă cu nerăbdare momentul.

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la 50 de ani

Vedeta a născut la sfârșitul anului 2019, în Italia, un băiețel perfect sănătos. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că abia anunțase că a rămas însărcinată.

"Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură", povestea vedeta atunci. Ce nume va purta fetița Ginei Pistol cu Smiley

Ramona își dorea enorm să devină mamă, așa că se pregătea pentru o procedură de fertilizare in vitro, când medicii au descoperit că era deja însărcinată. Ea s-a stabilit în Italia imediat după Revoluţie, în anul 1990, unde s-a făcut remarcată în pe plan muzical, dar a jucat şi în filme.