Ramona Bădescu își crește fiul departe de ochii curioșilor, însă, de curând, ea a publicat două fotografii cu băiețelul de aproape 1 an și jumătate.

Vedeta, care a devenit mamă la 51 de ani a vorbit și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mămică.

Ignazio mă ține în formă, nu mai merg la sală, fac sport cu el în parc când îl plimb cu căruciorul și când iesim la plimbare. Are 1 an și 4 luni acum, spune “mama” și mă topește! Îmi dau seama că este o împlinire fantastică să fii mamă, e o menire, dar e și un sacrificiu care merită! Eu pe mama mea am iubit-o mereu, dar acum cu atât mai mult îmi dau seama ce înseamnă să fii mamă. Mă gândesc și la părinți, și la datoria lor, că ne-au crescut. Mă gândesc că mulți copii uită de părinți și de sacrificiile pe care ei le-au făcut pentru ei și nu mi-aș dori să i se întâmple așa și lui Ignazio”, a povestit Ramona Bădescu pentru Click.ro.

Actrița spune că băiețulul seamănă mult cu tatăl său.

„Ignazio este foarte pedant, dar foarte ambițios. Încerc să vorbesc cu el și în italiană, dar și în limba română, în engleză. Nu l-am dus încă la creșă, dar intenționez să o fac, chiar dacă o să ne fie greu să ne despărțim unul de altul. Fiul meu e bucățică ruptă din tatăl lui. De la mine a luat rotunjimea feței, dar ochii, fruntea și structura corpului sunt de la tatăl lui" a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

Cât despre botez, Ramona Bădescu a mărturisit că așpteaptă să treacă pandemia, ca să organizeze o petrecere pe cinste.

"Încă nu am făcut botezul! Nu am reușit din cauza situației în care ne aflăm să facem un botez așa cum mi-aș fi dorit să îl facem, cu tradiția de familie a tatălui său, dar sper ca în primăvara aceasta să ne iasă și să reușim să sărbătorim cu toate persoanele pe care ni le dorim alături", a mai povestit vedeta.



Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la 50 de ani

Vedeta a născut la sfârșitul anului 2019, în Italia, un băiețel perfect sănătos. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că abia anunțase că a rămas însărcinată.

"Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură", povestea vedeta atunci.

Ramona își dorea enorm să devină mamă, așa că se pregătea pentru o procedură de fertilizare in vitro, când medicii au descoperit că era deja însărcinată. Ea s-a stabilit în Italia imediat după Revoluţie, în anul 1990, unde s-a făcut remarcată în pe plan muzical, dar a jucat şi în filme.