Rapperul american DMX a murit la 50 de ani: Decesul său are loc la o săptămână după ce a suferit un atac de cord (VIDEO)

Rapperul american DMX a murit la vârsta de 50 de ani, la o săptămână după ce suferise un atac de cord. Anunțul a fost făcut de familia acestuia.

„Suntem profund întristați să anunțăm astăzi că dragul nostru DMX, pe numele său de naștere Earl Simmons, a murit la 50 de ani la spitalul White Plains, având alături familia. (...) Earl a fost un războinic care a luptat până la capăt. Și-a iubit familia din toată inima și prețuim timpul petrecut cu el. Muzica lui Earl a inspirat nenumărați fani din întreaga lume, iar moștenirea sa iconică va trăi pentru totdeauna. Apreciem toată dragostea și sprijinul din acest moment incredibil de dificil. Vă rugăm să ne respectați confidențialitatea, întrucât îl plângem pe fratele, tatăl, unchiul și a omul pe care lumea îl cunoștea ca DMX”, au transmis reprezentanții familiei, printr-un comunicat citat de People.com.

Într-un comunicat separat, reprezentanții spitalului unde a fost internat rapperul au transmis condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor lui DMX și au precizat că ”Earl Simmons a murit în liniște, în prezența familiei”.

DMX a ajuns la spital pe 2 aprilie, în urma unui atac de cord suferit acasă. În ultimele zile s-a aflat în stare critică, fiind resuscitat și apoi conectat la aparate, după cum a precizat avocatul său, Murray Richman, citat de NBC.

Cine a fost DMX

DMX a fost unul dintre cei mai celebri rapperi americani de la începutul anilor 90. În ultimii 15 ani a lansat două albume, Year of the Dog … Again" din 2006 şi "Undisputed" din 2012. A avut colaborări cu JAY-Z, Ja Rule, sau LL Cool J.

De-a lungul carierei sale a apărut și în mai multe film, printre care "Exit Wounds", "Never Die Alone", "Top Five" sau "Beyond the Law".

Ani la rând, DMX s-a luptat cu abuzul de substanțe, fiind inclusiv arestat pentru posesie de droguri și de arme. Rapperul are 15 copii cu mai multe femei.

