Rapperul R. Kelly a fost atacat în închisoare, de către un deținut. Nimeni nu știe cum se simte

Rapper-ul amercian R. Kelly a fost atacat în închisoarea în care își execută detenția, de către un coleg de celulă. În urma incidentului petrecut marți, în timp ce cântăreațul se afla în patul său din centrul de detenție din Chicago, avocații lui au solicitat eliberarea lui.

R. Kelly Attacked by Inmate in Chicago Prison #DroppedTheSoap https://t.co/xIkYMPKOJd via @BreitbartNews