Răzvan Fodor, în cărți, pentru a o înlocui pe Gina Pistol la “Chefi la cuţite”. Ce se întâmplă cu show-ul "Asia Expres"

Răzavn Fodor se mută pe micile ecrane. Simpaticul prezentator va prezent în majoritatea show-urilor de Antena 1, în perioada următoare.

Din 5 martie, Fodor va prezenta cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul. El mai joacă şi în serialul “Adela” şi se pare că se pregătește să modereze și “Chefi la cuţite”, înlocuind-o pe Gina Pistol, care va naște în curând.

Răzvan are o relație apropiată cu cei trei bucătari , formula fiind cunoscută de la “MasterChef”. Potrivit click.ro, nu este exclus să prezinte și “Asia Express”.

În sezonul din 2029, el s-a prezentat la preselecţiile „Chefi la cuţite“ pentru a le face o surpriză foştilor lui colegi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu.

„După mult timp de când nu m-am mai întâlnit cu aceşti trei derbedei, am venit să-i dau ceva bun de mâncare lui Scărlătescu, că mie nu-mi place că a slăbit. Mie îmi plăcea pe vremuri când stătea la masă şi horcăia. Am venit să le gătesc chefilor ca surpriză, abia aştept să le văd reacţia. Am filmat împreună doi-trei ani. Voi pregăti o mâncare simplă, chiar nu am nicio frică, pentru că le ştiu gusturile. M-am gândit să le fac chilli con carne. E o mâncare simplă, dar e foarte important mixul de condimente, e o întreagă organizare în farfuria aceea. Se serveşte cu orez şi cu tortilla. Când i-am cunoscut, Sorin mi s-a părut un tip foarte serios, Florin, la vremea aceea, era un puşti foarte simpatic, iar Cătălin, iniţial, mi s-a părut neprietenos. Ei fac un trio perfect, nu i-aş vedea despărţiţi, în găşti diferite. Le stă bine când se ceartă“, a spus Răzvan Fodor.

Fodor una dintre cele mai versatile vedete din România. El a participat atât în seriale de succes precum Păcatele Evei Milionari de weekend, „Daria, iubirea mea”, "Îngerașii", „Om sărac, om bogat”. În anul 2019 a participat la cel mai greu reality-show de genul din România, Asia Express, varianta românească a reality show-ului Pekin Express, împreună cu Sorin Bontea a pornit în această aventură. Ei au câștigat Asia Express sezonul al 3 ajungând în finală cu Speak și Ștefania, acesta a fost difuzat în 2020.