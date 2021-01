Reacția lui Florin Salam, după ce rapperul Snoop Dogg s-a filmat în timp ce asculta o manea: „Mulțumesc, Regele Meu!”

Rapperul Snoop Dogg (49 de ani) a șocat internetul după ce s-a filmat în timp ce asculta un live al manelistului Florin Salam. Artistul român a avut o reacție uluitoare la vizualizarea imaginilor cu celebrul cântăreț american.

Snoop Dog a surprins pe toată lumea în momentul în care a postat pe Instagram un filmuleț cu el, în timp ce fuma, ascultând una dintre celebrele manele ale lui Florin Salam.

La scurt timp de la postarea filmulețului, imaginile au ajuns și la artistul român. Onorat, manelistul i-a mulțumit rapperului.

„Mulțumesc pentru că mă asculți, Regele Meu” i-a scris Salam, plin de recunoștință, lui Snoop Dogg.

Nu este pentru prima dată când Snoop Dog distribuie materiale pe internet care au legătură cu România. Rapperul american a postat, în trecut, mai multe imagini cu protestele violente din Piața Victoriei, din data de 10 august 2018.

De asemenea, Snoop a greșit un check in pe internet, localizându-se înc omuna Bogata din Mureș în locul capitalei Columbiei, Bogota.

În 12 ore, Snoop Dogg a primit peste 820.000 de comentarii la postare și mii de reacții din România.

„Șmecherilor cartonați,

Ce repede vă udați,

Acum după pandemie,

De voi lumea nu mai știe!

Se vede cine e valoare,

Că a rămas tot în picioare” sunt o parte dintre versurile lui Florin Salam.

