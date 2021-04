Reacția soției lui Nelu Ploieșteanu, când a aflat că artistul a murit. Ea se pregătea de parastasul de trei ani al fiului său, Mihăiță (VIDEO)

Nelu Ploieşteanu, unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi de muzică lăutărească, a murit vineri dimineaţă. Soția marelui artist este șocată, de la aflarea veștii. Ea se pregătea de parastasul de trei ani al fiului ei, Mihăiță, care a decedat la vârsta de 32 de ani.

„Am vorbit astăzi dimineață cu Elena, soția lui Nelu, este devastată de durere. Nici nu ai cu cine să te înțelegi, nu se poate vorbi cu ea acum”, a declarat Nicu Gigantul, prietenul lui Nelu Ploieșteanu, pentru Impact.ro.

Nicu Gigantul este artistul care a nășit-o pe una dintre cele patru fiice ale lui Nelu Ploieșteanu.

„Sunt foarte supărat de moartea cumătrului meu. Viața este tare grea. Am vorbit dimineață cu soția lui Nelu și este devastată de durere. Nici nu ai cu cine să te înțelegi, nu se poate vorbi cu ea acum. Au plecat cu toții la spital. Soția cere să îi facă din nou testul COVID-19, în speranța că va ieși negativ și îl vor înmormânta creștinește. Eu i-am botezat lui Nelu fata și un nepot. Viața este atât de crudă și nu iartă pe nimeni”, a mai adăugat acesta pentru sursa citată.

„Este păcat că nu avem voie să îl înmormântăm așa cum se cuvine, măcar fanii să vină, o zi, să își ia rămas bun de la el. Însă, văd că nu se poate asta din cauză că legea nu permite. Nu înțeleg… Dacă cetățeanul este mort, mai suflă virusul? Acum, să vedem, poate reușim să îl înmormântăm creștinește, copiii sunt la spital, poate rezolvă. Nu știm unde și când va fi înmormântat, aflăm azi.”, a spus el, pentru impact.ro.

Anunțul a fost făcut chiar de Mara Bănică, într-o postare pe Facebook.

”Speram să nu primesc niciodată vestea asta... Drum bun, nea Nelu! Să te ierte bunul Dumnezeu și să-ți odihnească sufletul în Rai!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Artistul a fost inițial diagnosticat cu COVID-19, a fost internat însă a plecat din spital pe semnătură. La doar câteva zile, a ajuns din nou la spital, de data aceasta în stare gravă, iar medicii au fost nevoiți să îl intubeze deoarece avea o saturație extrem de mică.

Acestea erau unele dintre cele mai apreciate melodii ale artistului:

