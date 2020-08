Regina Elisabeta a II-a, dispusă să îi primească pe Prințul Harry și Meghan Markle înapoi în familia regală

Regina Elisabeta a II-a ar fi dispusă să îi primească înapoi pe Prințul Harry și Meghan Markle în familia regală britanică. Cei doi au luat decizia de a renunța la statulul de membri seniori ai familiei regale și implicit la îndatoririle lor în ceea ce privește aceste funcții. În momentul de față, Prințul Harry și Meghan Markle locuiesc în Los Angeles, împreună cu fiul lor, Archie.

Regina Elisabeta a II-a, gata să îi primească înapoi pe Prințul Harry și Meghan Markle

Biografia despre Prințul Harry și Meghan Markle, intitulată Finding Freedom, scrisă de Omid Scobie și Carolyn Durand, urmează să se lanseze pe 11 august, potrivit Elle.

Într-un fragment din această carte este relatat faptul că Regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe Meghan Markle și Prințul Harry că se pot întoarce oricând doresc în familia regală britanică.

Cei doi reporteri, cunoscuți pentru dezvăluirile pe care le fac despre familia regală, au povestit în detaliu în cartea respectivă despre decizia pe care au luat-o Ducii de Sussex în luna ianuarie a acestui an.

După ce decizia celor doi a fost făcută publică, Regina Elisabeta a II-a i-ar fi invitat la Castelul Windsor, să ia prânzul împreună. Potrivit relatărilor din carte, cu acel prilej, regina i-a asigurat că îi va susține și că dacă vor să se întoarcă în familia regală, o pot face.

„Regina i-a spus Prințului Harry că îl va sprijini în orice decizie ar lua”, relatează în carte Omid Scobie și Carolyn Durand.

Fragmentul citează o sursă din interior care susține că „a fost foarte clar faptul că ei se pot întoarce atunci când se simt pregătiți".

Întâlnirea respectivă dintre Regina Elisabeta a II-a și Prințul Harry ar fi avut loc pe 1 martie 2020.

În momentul de față, Prințul Harry și Meghan Markle locuiesc într-o vilă luxoasă din Beverly Hills, care este estimată la 18 milioane de dolari. Casa are 8 dormitoare și 12 băi și este situată în complexul rezidențial cu circuit închis Beverly Ridge Estates.

Prințul Harry are remușcări că a plecat de lângă familia lui

Cu toate că i s-a îndeplinit visul de a părăsi familia regală, Prințul Harry își regretă decizia. Autorii Andy Tillett și Dylan Howard susțin în cartea „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor” susțin că noua viață nu este chiar pe placul Prințului Harry. Acesta s-ar simți „torturat” de decizia de a pleca de lângă familia lui și de a se muta în Los Angeles, potrivit The Sun.

Prințul Harry a început să își de-a seama de însemnătatea actelor sale și de cât de greu îi este să fie departe de familia lui în momentul în care Prințul Charles a fost infectat cu noul coronavius.

„Pe deasupra, a suferit și de iritabilitate. A fost departe de o situație ideală. Harry a ajuns de la a se simți entuziasmat de mutare, la a se simți torturat în secret”, a declarat o sursă pentru The Sun.

În ceea ce privește acest conflict interior al Prințului Harry, un apropiat al celor doi a declarat că Meghan Markle face tot ce îi stă în putință să îl susțină pe soțul ei în această perioadă dificilă pentru el.

„Îl asigură pe Harry că odată ce lucrurile vor reintra în normal, își va iubi noua viață în Los Angeles”, a afirmat sursa.