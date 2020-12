Regina Elisabeta a II-a și Prințul Filip, printre primii britanici care se vor vaccina anti COVID-19 (VIDEO)

Regina Elisabeta a II-a va fi printre primii britanici care vor beneficia de vaccinul anti COVID 19. Monarhul, împreună cu soţul ei, prinţul Filip, se numără printre primii oameni care vor fi vaccinaţi împotriva noului coronavirus, relatează The Times.

Potrivit mai multor surse, este vorba despre o decizie personală, în condiţiile în care regina, în vârstă de 94 de ani şi soţul ei, în vârstă de 99 de ani, au stat izolaţi în Castelul Windsor cea mai mare parte a acestui an. În contextul în care Marea Britanie a anunţat recent că a aprobat folosirea vaccinului dezvoltat de Pfizer, autorităţile au transmis că primele doze vor fi administrate oamenilor vârstă din centrele de îngrijire şi personalului medical.

