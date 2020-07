Relaţia secretă dintre Mircea Badea şi Gabriela Cristea a fost dată în vileag, luni, chiar la Antena 3

Realizatorul emisiunii "În gura presei" a rememorat, luni seară, la Antena 3, vremurile de mult trecute în care era coleg cu Gabriela Cristea la Tele 7abc, o televiziune care nici nu mai există. Prezentatoarea TV a fost invitata lui Mihai Gâdea, la "Sinteza zilei".

Mircea Badea şi Gabriela Cristea, primă de la Mihai Tatulici

Frumoasa realizatoare TV şi-a amintit cum, în urma unei emisiuni găzduite alături de Mircea Badea, în anii '90, la Tele 7abc, a primit chiar şi o primă. De la directorul staţiei, Mihai Tatulici. "Câte amenzi ți-ai luat de la...?”, a întrebat Gabriela Cristea. Toate, spune Mircea Badea! „Dar ți-ai luat și primă?”, a continuat Gabriela Cristea. „Nu înțeleg conceptul”, a zis Badea. ”Ți-ai luat primă cu mine, asta voiam să spun. Cred că am fost singurii! Am luat o primă de la Tatulici! Tatulici care dădea amenzi pe bandă rulantă și am făcut o dată o emisiune cu Mircea nu mai știu despre ce, habar nu am. Rămăsesem în regie, a sunat telefonul și am răspuns eu. Era Mihai Tatulici care m-a întrebat: Cine a făcut emisiunea? De parcă nu ne văzuse la televizor. Și eu care tremuram în fața lui Tatulici, cu o voce stinsă, am zis: Eu și Mircea. Și el a zis: Bine, veniți mâine la mine să vă dau o primă! Și mi-a închis telefonul", a spus Gabriela Cristea la Antena 3.

Badea a dezvăluit cum a primit o cheie de la WC

Jurnalistul a povestit un episod epic din cariera lui de la Antena 1. Mircea Badea a amintit cum, în urma unei audienţe excelente pe care o reuşise alături de Teo Trandafir pe vremea în care prezentau matinalul, a cerut o primă. Ce a primit, în schimb? "Prima mea primă, de exemplu, la Antena 1, țin minte și acum, a fost când am bătut Pro TV, lucru care nu era foarte greu, nu e greu nici acum de fapt. Cu matinalul, desigur. M-am dus cu Teo la management. Și am zis: am bătut Pro TV. Da, bravo, felicitări! Da, da, bine, lasă felicitările. După negocieri crâncene, în sensul asta nu se poate, aia nu merge, nu se poate, nu merge, am obținut cheia de la WC-ul premianților, care era încuiat, adică nu se ducea oricine. Era cheia la poartă. Și am fost și noi trecuți pe lista scurtă", a povestit Mircea Badea.