Relațiile lui Adrian Cristea. Câte iubite a avut fostul fotbalist și cum s-a destrămat relația cu Bianca Drăgușanu

În 2000, Adrian Cristea era considerat una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc. El a fost în atenția oamenilor și din cauza relațiilor pe care le-a avut.

În 2014, Adrian Cristea avea o nouă iubită, pe nume Carla, originară din Buzău. Deși circulau zvonuri conform cărora fotbalistul s-ar iubi cu un model Playboy care locuiește la Londra, se pare că cea care i-a furat inima este o tânără din țară, în vârstă de 25 de ani, potrivit cancan.ro.

Tânăra este prietenă cu DJ Wanda, cu care are și o colaborare profesională și chiar a scris două cărți.

Relația celor doi a durat mai bine de un an și s-a încheiat în 2011.

Desi toata lumea astepta cei doi sa se casatoreasca, aceștia au decis să meargă pe drumuri diferite.

„Bianca nu mai vedea niciun viitor in relatia asta. I-a spus ca asa nu se mai poate si gata! Plus ca el era foarte gelos si o enerva la culme lucrul asta. Nu s-au certat, ci au decis sa ramana amici. Cred ca s-au despartit definitiv de data asta”, a declarat un apropiat al cuplului, la acea vreme, potrivit opiniatimisoarei.

În 2012, Tania Budi nu se mai ferea ca are o relatie cu fostul iubit al Biancai Dragusanu.

Tania Budi a negat insa faptul ca fotbalistul a vizitat-o acasa si ca, de cele mai multe ori i-a adus flori si i-a facut cadouri, detalii care se regasesc si in dezvaluirile vecinului ei.

Si, desi voalat, a recunoscut ca intre ea si fostul iubit al Biancai Dragusanu lucrurile au depasit de mult stadiul prieteniei. Dar a tinut sa precizeze un lucru: „Nimeni nu a inselat pe nimeni. Totul intre noi s-a intamplat dupa despartirea lui de Bianca”, a marturisit Tania

Fiica fotbalistului, Rania si Maria Pauna, fosta iubită a lui Adrian Cristea, aveau o frumoasa prietenie.

Aceasta a fost practic prima femeie din viata lui Adrian Cristea care a primit acceptul de a sta in preajma fiicei acestuia.

Denisa Nechifor, cea cu care are o fiică, a refuzat implicarea fiicei lor in relatiile lui de durata scurta si medie.

"O cunosc destul de bine pe Maria, incat sa am incredere sa-mi las fetita cu ea si Adi in parc. Atata timp cat stiu tot ce se intampla cu fetita mea, iar tatal ei are o relatie serioasa cu o femeie decenta, totul este perfect! Posibil sa ne vedeti si-n formula extinsa", a explicat Denisa pentru WOWbiz.ro, dupa ce Cristea i-a prezentat-o pe fiica lor pentru prima data Mariei.

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au format un cuplu în urmă cu mai mulți ani

Cei doi au împreună o fetiță, pe Rania, iar relația dintre ei doi este una foarte bună.

„Mi-am propus să călătoresc mult în vara aceasta. Îmi place să vizitez locuri noi. Am fost la o nuntă în Mykonos, apoi am plecat în luna de miere cu niște prieteni. Mi-ar plăcea să merg în vacanță și cu un bărbat. Eu cred că mă voi stabili și la casa mea, dacă nu aș crede, nu aș avea nici o șansă.”, a declarat Denisa Nechifor, la Antena Stars.

„Trebuie să mă ocup de Rania, Adrian este noua bonă a Raniei. Eu am avut grijă ca Rania și Adrian să aibă o relație bună. Sunt într-un echilibru, mi-am propus ca anul acesta să formez o familie complete”, a mai spus Denisa Nechifor, potrivit Spynews