Remus Truică (50 de ani), omul de afaceri condamnat la 7 ani de închisoare, a avut o relație cu celebra cântăreață din Franța, Patricia Kaas (54 de ani).

Fostul șef de cabinet al Guvernului Adrian Năstase a admirat-o dintotdeauna pe Patricia Kaas. La un moment dat, în 2010, a invitat-o la vila sa pentru a-i cânta. I-a oferit 80.000 de euro, potrivit presei de cancan. Truică se afla într-un mariaj, dar relația cu celebra cântăreață a mers mai departe. Franțuzoaica i-a devenit amantă.

Cum a început relația lui Remus Truică cu Patricia Kaas

Artista a povestit în autobiografia sa, „Umbra din vocea mea", povestea de dragoste cu Truică.

„Era odată un tânăr care atunci când și-a serbat ziua de naștere a vrut să-i fiu musafir de onoare. Își dorea mai mult decât orice să cânt pentru el, în casa lui.

(...) Gentlemanul milionar se transformase într-un fel de comisionar, îi făcea mare plăcere să se ducă ba după o cafea, ba după un prelungitor și, desigur, se îngrijea să nu-mi lipsească nimic. Trabucuri, vinuri fine, ne-a răsfățat.

Mă străduiam să nu uit că e însurat, că are două fetițe adorabile", a povestit Patricia Kaas.

După ce a plecat din România, Kaas a fost bombardată cu SMS-uri din partea milionarului. A descoperit o cameră secretă în pivnița casei sale. A încremenit când a văzut ce se afla acolo: „Doamne, Dumnezeule!” (VIDEO)

„Mesajele lui mă făceau să surâd. Și, apoi, inevitabilul s-a produs. Am cinat împreună, era nostim, năstrușnic aproape. Da, i-am căzut în brațe în acea seară. Eram aproape îndrăgostită. Aproape…", a descris artista prima noapte de amor

Declarații de dragoste siropoase și sume colosale investite în relația lui Remus Truică cu Patricia Kaas

Truică a investit mulți bani în relația „interzisă" cu Kaas. Artista a povestit despre yacht-uri, avioane private și excursii în jurul lumii.

„Amantul meu a devenit preocuparea mea cotidiana, imi facea toate voile. Nu mai vedeam decat genele lui lungi, pielea lui mata si surasul irezistibil. Facea dragoste de minune. E un amant desavarsit. Avea totdeauna sa-mi povesteasca o mie de lucruri. Eram inseparabili", a povestit Kaas.

Truică îi făcea declarații de dragoste artistei, însă în cele din urmă, politicianul a revenit acasă, iar Patricia Kaas a rămas decepționată.

„Știa bine ce face. Îmi spunea că sunt femeia vieții lui. N-avea nicio îndoială în privința asta...Trec zilele, săptămânile. Eu sunt încă amanta unui bărbat însurat. Calatoriile noastre clandestine ne poarta la Londra, Monaco. Saint-Tropez ne primeste cu bratele deschise. Dar mie incepe sa nu mi se mai para amuzant. Impresia amara ca nu sunt decat un trofeu incepe sa puna stapanire pe mine. Eu sunt celebra, el e bogat. Onassis si Callas a lui, in versiunea 2010. Cu diferenta ca eu una nu vreau sa-mi sacrific cariera pentru un barbat, nu vreau sa fiu doar un obiect in plus in colectia lui.

(...) Dragostea mea are limitele ei. Odata cu toamna, povestea noastra de dragoste se sfarseste. Am fost a lui. A ales sa ramana cu nevasta. Nu-mi mai scrie, nu mai suna. Ce proasta am fost. Dar nu! Nu! Toti avem dreptul sa traim, sa visam, sa ne inselam. Sunt dezamagita, dar am trait o poveste de toata frumusețea. Basmele cu zâne nu există și nici Făt Frumos. Povestea asta era prea frumoasa ca să fie adevărată", a mai dezvăluit franțuzoaica.