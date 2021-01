Rică Răducanu, primele declarații de pe patul de spital. Cum se simte fostul portar, infectat cu COVID-19

Rică Răducanu a fost internat în spital alături de soția sa, după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Fostul portar, în vârstă de 74 de ani, a oferit miercuri primele declarații despre starea sa de sănătate, în emisiunea "La Măruță" de la Pro TV. Răducanu a declarat că se simte destul de bine, față de soția sa, care are nevoie de terapie cu oxigen.

"Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta mea e mai rău. Nu știu de unde a apărut beleau asta, ea a fost mai de mult bolnavă, și mi am făcut și eu analize și m-au găsit și pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internați. Soția e mai rău, a avut frisoane, eu nu am avut probleme, nu tușesc. Ea are nevoie de oxigen, stă la alt pavilion.

Cine vrea să fie așa ceva... le dau sanătate la toți, să trecem cu bine prin perioada urâtă. Poate trece mai ușor beleaua asta, să ne refacem viață. Trebuie să trecem și prin asta, dar mi se pare cam mult. Abia aștept să facem un spriț. Am niște oameni care muncesc, săracii, zici că sunt cosmonauți, nici nu-i vezi la față", a declarat Rică Răducanu, de pe patul de spital.

Rică Răducanu, o legendă a fotbalului românesc

Rică Răducanu a făcut parte din selecționata care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, desfășurat în Mexic. În cea mai mare parte a carierei sale a jucat la Rapid, însă a evoluat și la cluburi precum Sportul Studenţesc, Steaua, FCM Reşiţa şi FC Baia Mare.

De asemenea, Rică Răducanu a jucat de 61 de ori în tricoul naționalei României. Atunci, el a fost primul portar introdus din postura de rezervă, la un Campionat Mondial. S-a întâmplat într-un meci cu Brazilia lui Pele, partidă în care Rică Răducanu a primit un gol de la legendarul fostbalist sud-american. De altfel, Rică Răducanu a povestit că s-a împrietenit cu Pele, care îl striga ”Ricardo”.

