Rihanna, plină de vănătăi și zgârieturi pe față. Ce a pățit celebra cântăreață

Celebra cântăreață americană, Rihanna, a fost fotografiată cu vânătăi pe față, la intrarea într-un restaurant din Santa Monica, la finalul săptămânii trecute.

Mai multe fotografii care o înfățisează pe faimoasa artistă cu fața tumeriată circulă acum în mediul online. Cântăreața a fost surprinsă având mai multe vânătăi și zgârieturi la nivelul feței.

Potrivit primelor informații, se pare că Rihanna a avut parte de un incident mai puțin plăcut, ce i-a speriat pe fani.

Rihanna a fost fotografiată cu fața umflată și zgâriată

Rihanna și-a îngrijorat fanii după ce a fost fotografiată în Los Angeles, în mașina sa, cu fața tumefiată și zgâriată. Cântăreața avea o vânătaie sub ochiul stâng și alta pe frunte. Reprezentanții săi au explicat că artista a avut un accident cu trotineta electrică și s-a lovit la cap și la față.

Inițial, oamenii s-au gândit că artista internațională a fost, din nou, victima violenței domestice, așa cum s-a întâmplat în timpul relației cu Chris Brown. Reamintim faptul că în anul 2009, Rihanna a fost agresată fizic de iubitul ei de la acea vreme, Chris Brown. O întreagă planetă l-a condamnat pe Chris Brown după ce și-a lovit iubita. Tocmai în 2012 a vorbit despre momentul violent, într-un clip filmat pentru documentarul său ”Chris Brown: Welcome To My Life”.ANUNȚ OFICIAL! SURPRIZĂ la ANTEMA 3! Mircea Badea a anunţat că PLEACĂ

Cu toate acestea, Rihanna susține, prin reprezentantul ei, că a fost implicată într-un accident cu scuterul electric. Se pare că a pierdut controlul acestuia, scuterul s-a răsturnat și a lovit-o direct în față.

După ce imaginile cu fața artistei plină de vânătăi au făcut înconjurul lumii, reprezentanții artistei au anunțat într-un comunicat de presă că artista a suferit un accident cu trotineta electrică, in urma căruia s-a lovit la cap și la față.

„Rihanna este foarte bine acum, dar s-a răsturnat cu scuterul electric săptămâna trecută și și-a învinețit fruntea și fața. Din fericire, nu au fost răni majore și se reface repede”, a spus purtătorul ei de cuvânt, conform Antena Stars.

Numeroase incidente

Accidentul Rihhanei vine la scurt timp după ce Simon Cowell și-a rănit coloana în urma unui accident similar. Artistul a fost operat de urgență, din cauza unui accident cu o bicicletă electrică. Juratul de la „X Factor” a fost la un pas de a rămâne invalid, după ce și-a rupt spatele, în urma unei căzături de pe trotineta sa electrică. Incidentul a avut loc chiar în incinta locuinței sale, sub privirile terifiate ale fiului său, Eric și ale fiului său vitreg, Adam.