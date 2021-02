Ronald Pickup, cunoscut pentru rolurile din The Crown și The Best Exotic Marigold Hotel, a murit. Actorul avea 80 de ani

Celebrul actor Ronald Pickup a murit la vârsta de 80 de ani, informează BBC. Starul era cunoscut pentru celebrele apariții din The Crown, The Best Exotic Marigold Hotel, dar și din serialul Downton Abbey și pelicula Darkest Hour.

Agentul său a anunțat că a decedat liniștit, după ce a pierdut o luptă lungă cu o boală cruntă. Acesta a mai precizat că a fost înconjurat de familie și că le va lipsi mult tuturor celor dragi.

Pickup a apărut în fața publicului ca Arhiepiscop de Canterbury, în sezonul sin 2016 al serialului The Crown. El l-a interpretat și pe Neville Chamberlain în pelicula Darkest Hour, din 2017.

Celebritatea la nivel internațional i-a adus-o rolulu din The Best Exotic Margold Hotel, iar înainte de succesul atins pe marile ecrane s-a bucurat de o carieră la radio. De asemenea, a făcut apariții în spectacole printre care Vera, Coronation Street, Doc Martin, Parade's End, Holby City, The Bill și Silent Witness.