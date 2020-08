S-a îmbogățit la Kanal D, dar a fugit la ANTENA 1. Lovitura momentului in televiziune!

După ani de succes muzical, Experienţa “Survivor România” de la Kanal D i-a deschis apetitul pentru camerele de luat vederi. După ce a câştigat marele premiu, Elena Ionescu a acceptat o ofertă tentantă, de a participa la o altă emisiune de divertisment la Antena 1.



O nouă emisiune și un nou look



Câştigătoarea marelui premiu de 250.000 lei, la reality-show-ul “Survivor România”, a fost surprinsă făcând slalom între sediul postului de televiziune Antena 1 şi cabinetul unui medic estetician, scrie Click. Vedeta care va apărea în show-ul «Mămici cu lipici», va avea un look nou și niște sâni mai augumentați.

În noua emisiune de la Antena 1 Elena Ionescu va fi alături de fiul ei, Răzvan, care și alte vedete ce vor fi prezente pe micul ecran alături de piticii lor.

De dragul celui mic, Elena s-a chinuit și la concursul de supravieţuire filmat în Republica Dominicană: “Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic un cămin, condiţii de viaţă mai bune. Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în Bucureşti nu am avut ocazia să strâng atât de mulţi bani dintr-o dată să pot să achit o locuinţă, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate faţă de el”, a povestit vedeta, într-un interviu imediat după performanţa de la Kanal D.

Elena Ionescu, o luptătoare pe cont propriu

Elena a rămas singură cu copilul, după ce în 2019 a divorţat de Dragoş Stanciu, la numai un an de la nuntă.

“Am divorţat în mod civilizat, la notar, obţinând custodia comună pentru fiul nostru. Este adevărat că în momentul de faţă formez un cuplu cu o fostă prietenă de dinaintea căsătoriei mele dar, în definitiv, acesta nu a fost motivul pentru care am părăsit căminul conjugal”, a declarat Dragoș la scurt timp după ce a terminat relația cu Elena.

Elena Ionescu a făcut parte din trupa “Mandinga”, în perioada 2006- 2016, apoi a început o carieră solo. În 2012, ea a reprezentat România la Eurovision, în Azerbaidjan, cu piesa “Zaleilah”.