Sahar Tabar, tânăra cunoscută drept „Zombie Angelina”, condamnată la 10 ani de închisoare

Sahar Tabar, care s-a făcut remarcată în mediul online după ce ar fi suferit numeroase operații estetice ca să semene cu Angelina Jolie, a fost condamnată la 10 ani de închisoare din cauză că a imaginile postate nu ar fi reflectat realitatea, dar și pentru obțnirea de venituri necuvenite.

Tânără în vârstă de doar 19 ani, a ajuns să fie cunoascută drept „zombie Angelina”, în urma intervențiilor nereușite pe care și le-ar fi făcut la nivelul feței.

Autoritățile iraniene o acuză că a promovat „vulgaritate” pe rețelele de socializare și au decis să o condamne la o detenție de un deceniu.

Tânără a recunoscut că look-ul său a fost realizat în mare parte prin machiaj și editare foto.



„Nici măcar nu m-am gândit să fiu ca Jolie. De asemenea, nu am vrut să semăn cu personajul de desene animate Corpse Bride. Acum înțeleg că am ceva în comun cu ei, dar eu însumi sunt muză și asemenănarea cu cineva nu este un scop în sine”, a declarat femeia, potrivit gized.com.

Chirurgia estetică este extrem de populară în Republica Islamică, cu zeci de mii de operații care au loc în fiecare an.

