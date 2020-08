Salariul pe care îl primea Andreea Marin atunci când prezenta „Surprize, surprize”. „Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori”

„Surprize, surprize”, difuzat ep TVR 1, a fost un show-ul care a făcut-o celebră pe Andreea Marin. Mai toată lumea se aștepta ca vedeta să aibă un salariu impresionant, dat fiind aparițiile ei spectaculoase din cadrul emisiunii, însă, contrar așteptărilor, Andreea Marin nu avea deloc un salariu mare. Aceasta a mărturisit că doar aparițiile ei erau spectaculoase. În realitate, nu și-ar fi permis să se îmbrace așa.

Salariul Andreei Marin pe vremea când prezenta „Surprize, surprize”

Show-ul „Surprize, surprize” a făcut-o celebră pe Andreea Marin. Vedeta a fost timp de nouă ani gazda emisiunii, însă, chiar dacă audiențele erau excelente, Andreea Marin nu avea deloc un salariu impresionant, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea.

Ba mai mult, în viața reală nu și-ar fi permis să se îmbrace așa cum apărea în emisiune. Aceasta a dezvăluit că avea un singur sacou și că, de multe ori, rămânea fără bani de la o lună la alta. Andreea Marin a început să încaseze mai mulți bani din momentul în care a devenit directorul emisiunii „Surprize, surprize”, potrivit Viva.

„Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget (…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”, a povestit Andreea Marin la Antena Stars.

Andreea Marin nu își mai amintește exact suma, dar a afirmat că era plătită cu jumătate de normă, iar acești bani îi ajungeau doar pentru taxi, pentru a ajunge la muncă, iar pe lună putea doar să își cumpere doar o sticlă de suc acidulat.

„Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, a mai povestit Andreea Marin.

Mărturisiri despre relația cu Adrian Brâncoveanu: Este un om special

În pofida faptului că este una dintre cele mai cunoscute personalități din spațiul public, Andreea Marin este extrem de discretă atunci când vine vorba de viața ei intimă. Cu toate acestea, în cadrul unui interviu, vedeta a oferit câteva detalii despre relația pe care o are Adrian Brâncoveanu atât cu ea, cât și cu fiica ei, Violeta.

„Este un om special. Ne dorim să plecăm și cu Violeta, iar acum căutăm să vedem unde am putea merge, ca ea să fie în siguranță. Pentru că asta își dorește fiecare părinte și să se și bucure de vacanță. E joacă atunci când suntem noi trei în vacanță. Ei doi complotează împotriva mea, că nu prea mă pricep la jocuri. Cineva trebuie să fie și disciplinat” A spus Andreea Marin.