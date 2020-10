Sânziana Negru a fost ridicată de poliţie: „Zici că eram traficante de carne vie, m-am simțit penibil!"

Sânziana Negru, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din online-ul autohton și câteva fete din echipa ei au fost săltate de polițiști după ce au ales o locație interzisă pentru o ședință foto, potrivit Viva.

Fără ştirea ei, locaţia aleasă era chiar acoperișul vechiului sediu al Poliției Capitalei.

Vedeta a povestit ce a pățit într-un story pe pagina sa de Instagram:

"Astăzi am ajuns sus la Linea să facem shooting-ul. Cum eram noi sus acolo pe acoperiș, la un moment dat am găsim o ușă care ducea pe acoperișul magazinului „Victoria". Doar că acoperișul se extindea, iar eu am zis, hai să facem și aici poze. Și cum făceam noi poze acolo sus, noi eram foarte entuziasmate cu pahare de proseco, cu fericire…. și la un moment dat apar vreo patru polițiști", a povestit Sânziana.

Vlogăriţa a mărturisit că a fost unul dintre cele mai jenante momente din viaţa ei.

„Ne-au dus până jos pe niște scări sinistre, o clădire dezafectată. Când am ajuns jos și mai multă poliție, zici că eram niște traficante de carne vie, m-am simțit foarte penibil. Nu ne era frică, dar ne uitam una la alta încremenite și nu ne vedea să credem în ce situație ne aflăm. Ne-am luat amendă, mă bucur că ne-am luat amendă, asta înseamnă că poliția își face treaba. Aș fi vrut să scăpăm cu atenționare, dar am luat amendă și am plecat.', a mai spus Sânziana pe Instagram.

Însă, amenda nu a împiedicat-o pe vedetă să-și termine ședința foto.