Saveta Bodgan suferă din cauza frigului din apartament. Artista recurge la soluții de pe vremuri

Frigul din apartamentele bucureștene a afectat-o și pe celebra cântăreață Saveta Bogdan. Din cauza problemelor rețelei de termoficare a orașului, artista în vârstă de 75 de ani este nevoită să caute soluții de compromis, așa cum făcea și în tinerețe.

Saveta Bogdan a mărturisit, pentru click.ro, că îngheață în apartamentul în care locuiește în Calea Moșilor și că a fost nevoită să încălzească apă și să se spele la lighean. Noaptea, cântăreața doarme înfofolită, chiar dacă are și un calorifer electric.

”Caloriferele din casă sunt călâi. Ca să-mi fie cât de cât bine, mi-am pus două plapume noaptea, dar pe cap am avut doar un batic şi nu mi-a fost bine. Sigur că am pus în priză un calorifer, aşa se mai încălzeşte puţin, pentru că este tare frig. Dar acum să văd cât o să-mi vină factura la curent, că a stat non-stop în priză. Eu stau pe Moşilor şi aici aşa este de frig încât m-am spălat la cap la lighean, în bucătărie, ca pe vremuri, ca să nu răcesc. Am considerat că e mai bine să fac cald în bucătărie decât la baie”, a declarat artista în vârstă de 75 de ani.

Cine este Saveta Bogdan

Saveta Bogdan este o interpreta emblematică a muzicii populare românești, cu o carieră bogată în spate, în care a înregistrat 12 discuri, 8 CD-uri și 6 casete, cu sute de apariții TV și interviuri în reviste. Ceea ce o definește însă pe marea cântăreața este dăruirea, dragostea și respectul pentru cântecul popular care a consacrat-o, prin care reușește să transforme orice petrecere de nuntă într-o adevărată sărbătoare.