Saveta Bogdan se pregătește să plece în SUA. Ce o îndeamnă pe interpreta de muzică populară să plece peste hotare

Saveta Bogdan și-a făcut bagajele și este gata să plece în SUA. Interpreta de muzică populară plănuiește să-și petreacă vara cu fiica ei, pentru că nu a mai văzut-o dinainte să izbucnească pandemia.

Artista va sta o perioadă mai lungă de timp, însă nu vrea să se stabilească peste hotare, deși fata ei i-a cerut în repetate rânduri să se mute definitiv.

"Mă duc la fata mea din America pentru că nu am văzut-o de 2 ani. (...) Acum 2 ani am stat vreo 3-4 luni, am stat și 5-6 luni. Îmi zice mereu să mă mut acolo, dar eu nu mă mut acolo niciodată. Eu mă duc doar câteva luni. Publicul meu e aici. Casa mea e aici. Nu pot să stau în America. Acolo nu am cu cine vorbi”, a explicat Saveta Bogdan la Antena Stars.

Saveta Bogdan și-a lunat bilet pentru luna iulie, în speranța că restricțiile se vor mai relaxa și o astfel de călătorie va fi mai sigură.

„În luna iulie vreau să plec. Mă rog lui Dumnezeu să fiu sănătoasă și să ajung acolo”, a mai spus artista.