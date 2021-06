Scandal după finala Chefi la cuţite 2021. Ștefan Borleanu a pus-o la zid pe câştigătoarea Narcisa Birjaru!

Victoria Narcisei Birjaru la Chefi la cuţite 2021 a stârnit multe controverse atât printre fanii show-ului culinar, cât și printre ceilalți concurenți. Ștefan Borleanu, cuțitul de aur din echipa albastră, i-a transmis un mesaj lui Florin Dumitrescu după finala Chefi la Cuțite. Marele premiu a fost câștigat de concurenta lui Cătălin Scărlătescu.

Ștefan Borleanu a ținut să-și spună părerea în legătură cu cea care a câștigat acest sezon. Tânărul este de părere că atât el, cât și alți concurenți ar fi avut mai multe de demonstrat.

Ştefan Borleanu l-a contrazis pe Florin Dumitrescu

"Îmi pare rău să vă contrazic Chef Florin Dumitrescu, dar nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu, dar consider că am fost câțiva care meritam mai mult de la acest show. Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să mă frustreze situația, dar am trecut peste”, a notat el pe Instagram.

Ștefan Borleanu mai consideră că bucătăria din 2021 înseamnă mai mult decât o tocăniță, făcând astfel referire la câștigătoarea acestui sezon.

De ce a reacţionat aşa Ștefan Borleanu pe Instagram?

Reacția lui Ștefan Borleanu a venit după ce Florin Dumitrescu le-a transmis fanilor pe InstaStory să nu mai judece concurenții care au ajuns în finală și modul lor de a găti, referindu-se la Narcisa Birjaru. Totodată, juratul a subliniat că fiecare sezon a avut o probă a tocănițelor în semifinală, fiind o probă care îi pune la încercare pe concurenți.

Reamintim, Narcisa Birjaru este câștigătoarea sezonului 9 Chefi la Cuțite. Tânăra de 24 de ani a câștigat farfuria de aur și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Valentina Ioniță a dat-o de gol pe Narcisa Birjaru

Valentina Ioniță, tot pe Instagram, a explicat cum a câştigat Narcisa concursul: "Dupa cum m-ati cunoscut cu totii eu am fost extrem de sincera in acest show , dupa cum sunt si in viata de zi cu zi, dar de data asta voi lasa modestia la o parte si vreau sa spun doar atat .....desertul a fost facut de mine si @nico_brodart.by.nico , iar @torturivictorina s-a ocupat de decor.Vad ca sunt ceva confuzii , voiam doar sa clarific .....cu toate ca asta trebuia sa o faca altcineva".

"Din nou pe unii dintre noi ii ocoleste sinceritatea si modestia, in seara asta vreau sa lamuresc cateva lucruri despre finala .Cred e bine ca oamenii sa isi asume ce zic si ce fac ,nu sa isi insuseasca actinunile sau ideile altora.Ideea ca mousse-ul sa fie finalizat in frigider a fost strict ideea mea nu m-a trimis Narcisa nicaieri si imi pare rau ca a trebuit sa rectific acest lucru asa , dar eu voi fii pana la sfarsit ....la fel de transanta si directa.Va pupa lebada", a mai postat Valentina Ioniță.