Scene de senzație la Chefi la Cuțite. Adda, surpriză de proporții pentru soțul Cătălin Rizea, chiar de ziua lui: „NU mâncați tort...” (FOTO)

Cântăreața Adda i-a pregătit un cadou cu totul și cu totul special lui Cătălin Rizea, concurent în acest sezon al emisiunii Chefi la Cuțite. Artista a organizat totul chiar în timpul emisiunii, reușind astfel să îi ofere soțului ei un moment cu totul și cu totul special, de ziua lui.

Cătălin Rizea, soțul Addei, și-a sărbătorit ziua în platoul Chefi la Cuțite, iar jumătatea lui nu a ratat momentul și a decis să-l uluiască în stilul caracteristic.

Adda, surpriză de proporții pentru Cătălin Rizea, chiar în platoul Chefi la Cuțite

Soțul Addei s-a bucurat de momente cu adevărat speciale, anul acesta, de ziua lui. Este pentru a doua oară când apare la un show TV în calitatea de concurent, iar de această dată emoțiile sunt cu siguranță mai mari, având în vedere că este singur.

Cătălin face parte din echipa lui Scărlătescu la Chefi la Cuțite, iar ziua de naștere a petrecut-o, așa cum era de așteptat, pe platourile de filmare. Aici însă, pe lângă urări de la toți colegii din emisiune a avut parte și de un moment special realizat de Adda.

Cântăreața l-a surprins cu un rot în fortmă de cratiță cu paste, fix tema pe care fiecare concurent trebuia să o pregătească și să o prezinte în fața juraților. Toată lumea a râs atunci când Adda, l-a amenințat, în glumă, ca va primi o mamă de bătaie dacă va fi eliminat în această seara.

Soții au postat și imagini din timpul filmărilor pe rețele sociale. „Daca nu castigati, NU mancati tort!!!! Hai carourile!!!!”, a scris Adda pe contul său de Facebook.

La rândul lui, Cătălin a postat o imagine din timpul filmărilor pe Facebook. „Va multumesc din inimă pentru cea mai frumoasa zi de nastere din viata mea!!! Te iubesc ADDA!!!", a fost mesajul distribuit de Rizea.

Primele zvonuri cu privire la divorțul de soțul ei au apărut după Asia Express

Participarea la Asia Express a adus o serie de critici la adresa artistei, iar zvonurile despre un posibil divorț nu au întârziat să apară. Artista a povestit, însă, în mai multe interviu că ea și Cătălin se iubesc mult, indiferent dacă mai există uneori și certuri. Împreună au stabilit un set de reguli și niciodată nu stau supărați prea mult timp. „Eu și Cătălin avem o poveste de dragoste cu un strop sau mai bine zis, cu un butoi mare de nebunie. Ne rezolvăm problemele pe moment, chiar dacă ne certăm. Suntem două pietre tari și suntem foarte încapățânați. Ceea ce contează este că nu ținem supărarea! Avem niște reguli – ne certăm, discutăm, ne pupăm și ne împăcăm”, a explicat Adda pentru Viva, când a dezmințit zvonurile cu privire la un posibil divorț.

Artista și Cătălin sunt căsătoriți de patru ani, iar împreună au un băiețel, Alex și un cățel Bubu. Având în vedere că sunt un cuplu atipic și aniversarea lor a fost una atipică. Artista a postat pe contul personal de Instagram un story, în care le explica fanilor că soțul ei a plecat să se joace jocuri video alături de doi prieteni, Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu, în ziua aniversării a patru ani de căsnicie. „Ne-am întâlnit la mare, întâmplător. Eu eram cu o prietenă, el era într-o gaşcă. Ei se cunoşteau. Înainte am fost singură în Bucureşti şi îmi era greu. După ce am reuşit în muzică, eram fericită pe de-o parte, dar când ajungeam acasă ruptă după o zi plină, era goală casa, frigiderul gol, patul gol şi începeam să plâng din alte motive. De aia am şi făcut piesa „Sunt bine”, că am zis acolo, „dacă mă întrebi ce fac, îţi spun că sunt bine”, dar nu e nimeni lângă mine. Şi când n-am mai pus presiune pe mine, încercând să nu mai fiu singură, s-a întâmplat. A apărut el şi e bine”, a explicat Adda.