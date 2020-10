Schimbare de look pentru Gabriela Firea: „Am întrebat-o pe stilistă ce părere are" [FOTO]

Gabriela Firea a simțit nevoia unei schimbări de look după alegerile pierdute din Capitală, în fața lui Nicușor Dan. Fostul edil s-a tuns mai scurt, pentru că avea părul „ars".

Vineri, 9 octombrie, întrebată dacă s-a tuns pentru fotografia pentru Parlament, Gabriela Firea a răspuns:

„Dumneavoastră, când vă schimbați look-ul vă gândiți la pozele de parlamentare? M-am gândit, ca orice femeie care din cauza campaniei nu a mai reușit să ajungă la coafor, m-am gândit să fac o programare la coafor. Am ajuns, am coborât, am urcat în coafor, am rugat-o pe stilistă să îmi spună ce părere are. Mi-a spus că ar trebui să mă mai tund, că am părul ars".

Gabriela Firea, învinsă categoric la alegerile locale 2020

Nicușor Dan a câștigat alegerile de la Primăria Capitalei cu 282.631 de voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Gabriela Firea, cu 250.690 de voturi, potrivit Biroului Electoral Central al Municipiului București.

Traian Băsescu a completat podiumul, cu 72.556 de voturi, urmat de Florin Călinescu - 13.742 de voturi, Călin-Popescu Tăriceanu - 9.892 voturi și Ioan Sîrbu - 5.315 voturi.

