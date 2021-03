Schimbare la 180 de grade în cazul lui BROmania, rămas fără carnet de conducere: „Am făcut o boacănă acum ceva timp" (VIDEO)

Matei Dima (BROmania) a oferit o nouă reacție după ce a fost tras pe dreapta de polițiști și a rămas fără carnet de conducere. Actorul a declarat că nu era nici beat, nici drogat. În schimb, a fost sancționat pentru o problemă mai veche.

„Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore, nu m-am urcat beat, drogat la volan. Am făcut o boacănă, ce-i drept, acum ceva timp și din cauza aia mi-au luat carnetul. Asta e, îmi asum.

Dar le mulțumesc polițiștilor pentru că au fost drăguți cu mine și eram într-o situație nouă și ei chiar m-au ajutat", a declarat Matei Dima în social media.

Reacția lui BROmania (VIDEO)

Cu o zi înainte, vloggerul nu a vrut să ofere declarații.

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu.

Acum știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc", a declarat Dima pentru ObservatorNews.ro.