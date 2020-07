O fire discretă, așa cum ne-a obișnuit, actrița Eugenia Șerban a ținut crunta boală cât mai departe de ochii publiclui. Vestea că în urmă cu un an a suferit două intervenții chirurgicale și s-a confruntat cu două tipuri de cancer a uimit întreaga țară. Acum însă, vedeta pare că se simte bine, iar viața și look-ul ei s-au schimbat radical.

Eugenia Șerban a fost diagnosticată, anul trecut cu două tipuri de cancer, unul ginecologic și unul la sân. Anul trecut, actrița a suferit dou intervenții chirurgicale în același timp, pentru a rezolva ambele probleme, iar ulterior a urmat tratamentul, așa cum povestea pentru Viva.

Acum, la 50 de ani, frumoasa actriță se reface după una dintre cele mai crunte experiențe din viața personală.

Viața își urmează cursul și după cancer

Actrița Eugenia Șerban poate fi un model pentru multe femei care trec prin situații similare. Vedeta a ales să nu lase doborâtă de boală și de veștile triste pe care le-a primit în trecut. S-a operat și își urmează tratamentul, însă nu uită să se bucure de viață.

Eugenia a povestit pentru Click.ro cum arată viața ei acu, dar și ce planuri de vacanță are pentru acest sezon estival. „Viața își urmează cursul și eu mă refac treptat. Am grijă de mine cum pot mai bine și îmi urmez tratamentele. Am fost chiar și două zile la mare, cu prietenele mele, însă am stat sub umbrelă, pentru că nu am voie și nici nu îmi face bine soarele, dar simțeam nevoia să ies puțin din București. La jumătatea lunii august vreau să plec la munte puțin, am și niște prieteni care mă așteaptă la Bistrița, doar că până acolo este drumul cam lung! Am început și spectacolele de teatru, la grădină. Luni, pe 27 iulie, joc la Tg. Jiu. Pe 21 august, la Grădina de vară din Herăstrău, joc în piesa „Amanta””, a povestit actrița Eugenia Șerban, în exclusivitate pentru sursa citată anterior.

Cum își menține actrița tinerețea și ce preferă să mănânce

Eugenia Șerban povestește că și-a reluat viața. Actrița are o alimentație sănătoasă și apelează la tramtamente corporale care să o ajute să își mențină fermitatea pielii. Și-a vopsit părul albastru și a ales să apeleze la extensiile de gene, iar unde a considerat că are nevoie și la botox.

„Sunt OK! Mă simt bine. Urmez în continuare tratamentele pe care le am de făcut, mi-am pus gene, mi-am făcut părul albastru, acum e simplu să mă spăl pe cap, pentru că este scurt, mănânc foarte multe fructe pentru că e vară, cireșe, pepene roșu, piersici, caise, mere și mă întrețin. Fac tratamente corporale, nu am celulită, dar fac pentru tonus, pentru fermitatea pielii, pentru a mă menține în formă, radiofrecvență. Am apelat și la botox acolo unde am simțit că este nevoie și îmi doresc foarte tare să intrăm în normalitate, să se redeschidă teatrele. Am început să îmi reiau viața!”, a mărturisit Eugenia Șerban pentru Click.ro.

În vara anului 2019, actrița Eugenia Șerban suferea două intervenții chirurgicale, pentru a scăpa de două tipuri de cancer, cel ginecologic și cel de la sân. Actrița a povestit în urmă cu câteva luni că întreaga experiență a făcut-o un om mai puternic.