Selly și-a înscenat accidentul rutier. Pe cine a vrut să se răzbune vloggerul

Selly și-a înscenat cel mai recent accindent rutier. Vloggerul a vrut să se răzbune pe jurnaliști, din cauza faptului că, cu puțin timp în urmă au dat o știre falsă despre el, dar și să demonstreze neprofesionalismul presei și cât de ușor iau de bună o informație neverificată.

Selly, supărat că România Tv a dat o știre falsă despre el, iar familia lui s-a speriat

Totul a fost dat în vileag chiar de el, în cel mai recent filmuleț postat pe Youtube. Vedeta a spus că a regizat scena accidentului ca să-i pună la punct pe cei de la România TV. Cântărețul s-a supărat din cauza faptului că acest post de televiziune a folosit o filmare în care Selly se hârjonea cu Dorian Popa, pe care au dat-o la televizor, ca și când, în apartamentul vloggerului a izbucnit un scandal monstru. Apropiații artistului s-au sperita când au văzut la televizor ca băiatul are probleme, ceea ce era fals.



"Am făcut acestă filmarea în urma unei chestii 100% reale și greșite pe care am pățit-o. Eram la mre acum vreo două săptămâni și deodată mă sună proprietarul apartamentului în care stau in chirie. Mă sună mega panicat: 'Selly, ce faci, esti bine, ce se întâmplă în apartamentul meu?' M-a luat complet pe nepregătite. Am deschis televizorul ca să văd această burtieră [ n.r. Urlete în casa lui Selly. Picioare în gură]. Nici n-am înțeles ce se întâmplă. Imediat m-au sunat părinții, toțin panicați, că ce s-a întâmplat..."

Cum și-a înscenat Selly accidentul

"Toată filmarea asta este 100% fake. Mașina este un model 3D și totul a fost regizat de mine a fost o glumă. Am făcut-o să vă arăt cât de ușor este să dezinformezi și că nu tot ce vedeți la televizor este adevărat", a povestit Selly.

"Accidentul" regizat al lui Selly

Imagini cu accidentul regizat al lui Selly au ajuns miercuri pe internet. Din filmare reieșea că tânărul a lovit un semn de circulație dintr-un cartier rezidențial din Capitală, iar un martor a suprins momentele de după ciocnire, cu telefonul mobil.