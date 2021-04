Selly renunţă la emisiunea de la Prima TV: „Nu mă mai regăseam în acest show”

Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, a renunțat la contractul cu Prima TV pentru emisiunea sa, Selly Show. El a declarat, pentru Paginademedia, că decizia sa nu are legătură cu petrecerea de ziua sa de naștere, când a fost amendat pentru nerespectarea restricțiilor din pandemie.

Selly: A fost decizia mea, pentru că nu mă regăseam în format

„A fost decizia mea și numai a mea să nu mai realizez emisiunea la Prima TV. Nu mă mai regăseam în acest show. Am realizat că poate nu este momentul, chiar dacă eu mi-am dorit dintotdeauna să fac o astfel de emisiune. Poate sunt prea tânăr pentru un astfel de format. Partenerii de la Prima TV au fost extraordinari, am învățat mult de acolo, dar am realizat că sunt cel mai bine în elementul meu pe vlog. Când sunt în platou, la costum, cu toate rigorile din televiziunea, cred că nu mai am aceleași performanțe și cred că asta s-a văzut și în cifre”, a spus Selly, pentru Paginademedia.

Selly: A fost cea mai bună decizie să ne oprim

„A fost cea mai bună decizie să ne oprim și să ne asumăm. Nu consider că a fost un eșec, pentru că am învățat multe în această perioadă: ce este o emisiune TV, cum se face, cum se lucrează cu foarte mulți oameni în același timp. Sunt însă mult mai în elementul meu în online. Încercarea de a face o emisiune pentru două canale media diferite nu a fost una reușită, dar mă bucur că măcar am încercat. Ar fi fost poate nevoie de cel puțin doi ani pentru a avea succes”, a mai spus vloggerul, pentru sursa citată.

„Este greu să comunici și pentru un om de 35 de ani și pentru un adolescent de 15 ani în același timp. Sunt puține formate care pot face asta. Eu sunt mândru de ce am realizat, de exemplu pe partea de început a emisiunii.

Lăsând la o parte zona de venituri, de profit, de cifre, am tras linie și am realizat că este mai bine pe online. Acolo sunt în elementul meu, făcând vlogging și cred că va fi și în următorii ani. Poate dacă aveam 30 de ani altfel ar fi fost rezultatul cu acest proiect, dar acum, chiar dacă a fost unul dintre visurile mele, mi-am dat seama că nu mă regăsesc", mai adaugă el.

Emisiunea Selly Show a fost lansată în 1 decembrie anul trecut, atât online, cât și la Prima TV, și a avut un format de late-night show, cu o durată de 45 de minute. Audiența a fost în jur de 80.000 de români pe TV, potrivit sursei citate.