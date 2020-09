Sharon Stone, detalii neștiute de pe platourile de filmare. Cine a sărutat-o cel mai bine (FOTO)

Actrița Sharon Stone, celebră pentru filme precum Basic Instinct, The Specialist sau Catwoman, a oferit fanilor detalii neștiute de pe platourile de filmare.

Vedeta a mărturisit care a fost colegul de breaslă care a sărutat-o cel mai bine în timpul unei pelicule.

Cine a sărutat-o cel mai bine pe Sharon Stone

După o carieră de 40 de ani, și multe filme în care a avut diverși parteneri, Sharon Stone a declarat că cel de care s-a simțit cel mai atrasă a fost actorul din pelicula Casino, Robert De Niro.

„Bob este actorul pe care îl admir cel mai mult. Aşa era şi atunci, la filmări. Aşa că înainte de a filma, am sperat că îmi voi putea stăpâni emoţiile. Şi poate şi pentru că aveam atâta respect pentru el, momentul sărutului a fost fanstastic, a fost punctul culminant pentru mine.

Eram îndrăgostită nebuneşte de el ca actriţă. Nu ştiu pe cine aş mai putea compara cu el. Pe lângă acel moment, toate celelalte săruturi din filmele mele au fost... banale", a mărturisit actriţa de 62 de ani, citată de Today.com

Filmul Casino i-a adus actriței și singura nominalizare la Oscar.

Sharon Stone, urmărită de ghinioane

De asemenea, puțini știu că actrița a fost lovită de fulger. Impactul a fost atât de putenic, încât a fost aruncată în bucătărie și s-a lovit de frigider, își amintește Sharon Stone. Norocul acesteia a fost că mama ei era acasă și i-a putut acorda primul ajutor.

„A fost foarte intens. Eram acasă. Umpleam fierul de călcat cu apă. Aveam o mână pe robinet și celalaltă pe fier, când la un moment dat am fost lovită de fulger și am văzut lumina trecând prin apă. Am fost aruncată direct în bucătărie și m-am lovit de frigider.

Mama mea era acolo și m-a ajutat să-mi revin. Eram într-o stare foarte ciudată”, a explicat Sharon Stone.

Ulterior, vedeta a fost transportată la spital. Aici a făcut o electrocardiogramă, care arăta nivelul de electricitate prezent în corpul ei.

„A trebuit după să fac această procedură zilnic timp de 10 zile”, a explicat Sharon Stone.

Mai mult, actrița a suferit și un accident vascular cerebral în anul 2011. La vremea respectivă, i s-au dat șanse puține de supraviețuire.

„În 2001, am avut un atac și o hemoragie la creier care a durat 9 zile, care mi-au schimbat viața pentru totdeauna. Am avut o șansă de 5% să supraviețuiesc”, a mărturisit Sharon Stone, amintind că a avut și o hemoragie cerebrală în 2016.

„Sunt foarte norocoasă că sunt în stare să leg o propoziție cap coadă, că pot să merg și să vorbesc, că pot continua să profesez în domeniul meu care necesită foarte multă memorare”, a povestit aceasta într-un video pentru canalul AARP, în iulie 2016.