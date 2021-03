Sharon Stone, dezvăluiri tulburătoare din coplilărie. Actrița spune ca a fost abuzată sexual

Sharon Stone, una dintre cele cunoscute actrițe americane, a dezvăluit că a fost abuzată sexual în copilărie, alături de sora ei, Kelly, de unul dintre bunici.

Deocamdată, ea a mărturisit în treacăt ce i s-a întâmplat, fără să ofere prea multe detalii.

Ajunsă la 63 de ani, vedeta poveștește în detaliu trauma pe care a trăit-o în noua ei carte, The Beauty of Living Twice, care va fi publicată pe 30 martie.

Sharon Stone a menționat că s-a consultat cu mama și sora ei înainte de a face dezvăluirile cumplite.

„Am vorbit cu mama noastră și, la început s-a arătat reticentă. Mi-a trimis o scrisoare în care mi-a spus cât de tulburătoare sunt aceste detalii. Mai apoi sora mea a petrecut o perioadă de timp cu ea, au discutat, iar mama și-a schimbat opinia", a povestit actrița, potrivit people.com.

Vedeta i-a dedicat cartea mamei sale.

"Când am terminat cartea, i-am citit-o mamei mele în trei zile trei zile. Am avut gripă și am petrecut mai mult timp în pat, iar ea a stat cu mine și am terminat cartea. Apoi am înregistrat o oră și jumătate cu vorbind. După aceea am rescris o mare parte din carte și i-am dedicat-o ei."