Silviu Prigoană o acuză pe fosta soție că nu-i lasă pe copii să poarte mască de protecție

Un nou scandal între Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu. Cei doi foști soți au păreri diferite despre pandemia de coronavirus, iar acest lucru îi afectează pe copiii lor. Afaceristul o acuză peAdriana Bahmuțeanu că nu le permite copiilor să poarte măști de protecție.

“Ei când se întorc de la mama lor, eu îi testez. Știu că ea nu-i lasă să poarte masca. Dar ei au imunitate. Le dau ceapă și usturoi în cantități mari. Noi stăm cu tata în casă, care are 90 de ani, și am vrut să-l protejam pe el, mai mult. Eu, la începutul pandemiei, trei luni am stat închis în casă, cu tata și cu copiii. Am fost bonă, bucătăreasă, spălătoreasă, tot. Acum s-a mai vaccinat lumea. Le fac teste de alea rapide la intrare, la toți care îmi calcă pragul”, a spus Silviu Prigoană în emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV.

De asemenea, Silviu Prigoană a declarat că el și Adriana nu-și mai vorbesc decât în scris, interzicându-le copiilor săi să vorbească despre mama lor în prezența sa, potrivit click.ro.

“Sunt înghețate definitiv discuțiile cu mama copiilor. Nu avem ce discuta decât în scris. Le-am interzis copiilor să discute de mama lor în prezența lor sau în casa mea. Așa s-a dorit, așa facem” , a mai dezvăluit omul de afaceri.

În aprile 2019, Adriana Bahmuțeanu a pierdut custodia celor doi băieţi pe care îi are cu Silviu Prigoană, Eduard (11 ani) şi Maximus (13 ani). Copiii locuiesc acum la tatăl lor, iar Adriana îi poate vedea doar două weekenduri pe lună.

Silviu Prigoană s-a vaccinat anti-COVID

Afaceristul s-a vaccinat de curând anti-Covid.

"M-am vaccinat și eu, și tata. Tata m-a tocat o săptămânâ la cap să mă vaccinez și am cedat. Am făcut și rapelul. Culmea că nu am avut nici un fel de simptome nici unul, ori suntem bolovani, ori ne-au vaccinat ăștia cu apă sfințită. Acum vreau să mergem la Înviere", a mai spus omul de afaceri la emisiunea prezentată de Cristi Brancu.