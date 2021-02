Simona Gherghe a ajuns de urgență la spital cu fiul ei, în urma unui accident

Simona Gherghe a ajuns de urgență cu fiul ei la spital, în urma unui accident minor petrecut în casă. Băiețelul de aproape 2 ani a căzut în timp ce se juca cu surioara lui mai mare și și-a spart un dințioșor.

"Vreau să vă povestesc ce am păţit pntru că m-am speriat foarte tare. În timp ce alerga cu Ana, Vlad a căzut cu faţa de parchet şi şi-a spart un dinţişor. A fost cumplit, pentru că m-am speriat foarte tare. E dinţişorul lui de lapte, abia îl are de câteva luni. Şi în noaptea aceea nici nu cred că am dormit o oră legată, că mă frământau o mulţime de gânduri. Mă gândeam să nu-l doară”, a povestit Simona Gherghe pe Instagram, citează okmagazine.ro.

Chiar dacă s-a speriat extrem de tare, medicul a asigurat-o că fiul ei este bine.

"Am fost cu el la medic şi lucrurile stau bine.Trebuie doar să revenim peste o lună la control”, a povestit mai povestit prezentatoarea tv.

Simona Gherghe se luptă cu gelozia dintre cei doi copii ai ei

Prezentatoarea este căsătorită cu consulattntul politic Răzvan Săndulescu și au împreună o fetiță de 4 ani și un băiețel de 2 ani. Vedeta a povesit s-a adaptat cu greu la viața de mămică de doi copii, iar fiica ei a fost foarte geloasă la apariția frățiorului.

„Cât de mult s-a schimbat viaţa noastră în ultimii doi ani... Am făcut doi copii în doi ani. Enorm de mult...Mi s-a părut foarte greu în prima lună, credeam că o să mă copleşească tot ce mi s-a întâmplat. În momentul în care a venit bebe acasă, Ana a avut un şoc. Eu nu ştiu ce-şi imagina ea. A venit o chestie mică aşa care stă agăţată de mama nonstop, de mama ei şi dintr-o dată copilul s-a schimbat total. A început să plângă mai mult, să fie mai supărată pe mine. Pe mine chestiile astea m-au devastat în prima lună. O vedeam că suferă în halul ăla şi nu puteam să o ajut. Îi spunem acum că peste un an o să iasă amândoi în curte şi o să se joace. Îl pupă toată ziua acum, dar îl şi pocneşte. Încă mai are momente când e supărată pe mine. Suntem pe drumul cel bun, e mai bine ca acum o lună. Răzvan încearcă să mă echilibreze pe mine", a povestit Simona Gherghe în emisiunea „Răi da' buni", de la Antena Stars.