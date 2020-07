Simona Gherghe a făcut testul pentru noul coronavirus: „Am avut o durere de cap foarte puternică și...”

Simona Gherghe i-a anunțat pe fanii internauți că a făcut testul pentru infecția cu noul coronavirus, după ce o persoană apropiată familiei s-a simțit foarte rău. Fosta prezentatoare TV a decis să se testeze după discuția cu aceasta, din cauza unor dureri de cap puternice pe care le-a acuzat.

Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Simona Gherghe a decis să se testeze pentru COVID-19. Vedeta a făcut anunțul în mediul online, unde îi sfătuiește pe toți cei care o urmăresc să se protejeze cât de pot de mult și mai ales să poarte mască. În același live, realizat pe contul de Instagram, Simona a anunțat și care a fost rezultatul pe care l-a primit, dar și ce s-a întâmplat în orele în care a așteptat vestea.

Simona Gherghe, testată pentru noul coronavirus

Fosta prezentatoare de la Acces Direct a efectuat în urmă cu câteva zile testul pentru COVID-19. Potrivit Wowbiz.ro, vedeta de televiziune a discutat despre gestul ei într-o sesiune Live pe Instagram. Simona Gherghe a povestit de ce a ales să facă testul și mai ales cum au fost cele 30 de ore în care a așteptat rezultatul.

O durere puternică de cap, dar și o discuție cu o altă persoană apropiată care nu se simțea foarte bine au fost semnele care i-ar fi dat de gândit fostei prezentatoare de la Acces Direct. „Vineri am avut o durere de cap foarte puternică și care a fost determinată de o discuție cu un om foarte apropiat de familia noastră, care m-a sunat joi și mi-a spus că nu poate veni la noi pentru că-i este foare rău. I-am spus să facă testul de coronavirus, i-am spus chiar că-i voi transfera eu banii pentru acesta. A refuzat. A spus că nu o pot obliga eu să facă testul. Așa este! I-am spus că nu e o joacă acest lucru, că trebuie să fim responsabili (...) Așa că după ce m-am simțit rău, având în vedere că virusul acesta are atât de multe simptome, iar durerea de cap este unul dintre acestea, m-am programat și m-am dus la o clinică privată și am făcut testul”, a povestit Simona Gherghe, potrivit sursei citate anterior.

30 de ore până a sosit rezultatul testului

Fosta prezentatoare de la Acces Direct a povestit în mediul online și cât a durat până când a primit rezultatul. Timp de 30 de ore, familia vedetei de televiziune a stat cu emoție, însă din fericire rezultatul a fost unul negativ.

„A durat 30 de ore până am aflat rezultatul, nu vreți să știți cum a fost...a venit însă, e negativ. Suntem bine toți, asta este tot ce contează acum. (...) Familia noastră a decis ca de-acum încolo să purtăm mască atunci când ieșim din casă, indiferent dacă e vorba de ieșit în aer liber. Este decizia noastră”, a explicat fosta prezentatoare TV, conform Wowbiz.ro. Simona îi încurajează pe fanii internauți să se protejeze și să poarte mască. Aceasta explică și că ei au ales ca de acum să poarte mască, chiar și atunci când ies în aer liber. Vedeta de la Antena 1 menționează că este strict decizia familiei ei.

În cadul show-ului prezent în acest moment de Mirela Vaida, doi invitați au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus. Vulpița și Viorel sunt cei confirmați pentru COVID-19. La rândul ei, acutala prezentatoare a emisiunii de la Antea 1 a făcut testul.