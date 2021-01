Simona Halep, declarații emoționante despre viitorul copil: Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis

Simona Halep este o femeie împlinită, iar una dintre cele mai mari dorințe pe care sportiva le are acum este să devină mamă. În vârstă de 29 de ani, Halep se bucură de un succes de proporții în tenis, șind să câștige un turneu de Grand Slem.

Momentul în care va deveni mamă pare însă nu se comapre cu nimic din experiențele pe care Simona le-a trăit până acum, iar acest lucru a fost declarat chiar ea, în timpul unui interviu cu Andi Moisescu. Tenismena susține că unele dintrele cele mai frumoase momente din viața ei au fost atunci când a reușit vicotrii covărșitoare în sport, dar bucuriile din viața personală nu se vor putea compara niciodată cu cele din viața personală.

Simona Halep își dorește să fie mamă

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele. Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a povestit Simona Halep, în timpul emisiunii 500 de apropouri.