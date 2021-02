Smiley, în cea mai emoționantă ipostază. Cum arată fotografia de cuplu pe care artistul a postat-o pe Instagram: Dimineața cu fetele mele (FOTO)

Smiley și Gina Pistol se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Artistul și frumoasa prezentatoare TV se pregătesc să devină prinți pentru prima dată, în curând Gina urmează să o aducă pe lume pe micuța Maria.

Recent, Smiley i-a impresionat pe fanii internauți cu o fotografie adorabilă, în care o sărută pe Gina pe burtica. Descrierea „dimineața cu fetele mele” au fpst cuvintele scrise de cântăreț la imaginea de pe Instagram, care a strâns peste 100.000 de likeuri.

Emoțiile nașterii își fac simșită prezența în cuplul format din Smiley și Gina Pistol

Cei doi îndrăgostiți numără zilele până când vor deveni părinți, iar recent, artistul a dezvăluit într-o emisiune TV că Gina mai are aproape o lună până când o va aduce pe Maria pe lume.

„Nu știm exact data, mai durează o lună și un pic. Suntem emoționați. De la o vreme, lumea îmi spune Smiley tăticul, nu simplu, Smiley!”, a declarat artistul, potrivit revistei Viva.

Totodată, cuplul este pregătit pentru momentul cel mare. Au făcut cumpărăturile și au amenajat deja camera micuței. Smiley a mărturisit că este de părere că fetița lui va fi foarte frumoasă și abia așteaptă momentul în care va veni pe lume, fiind foarte emoționat pentru că știe că nu este cea mai îndemânatică persoană.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mai declarat Smiley, potrivit sursei citate mai sus.

