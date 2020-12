Smiley, surpriză de proporții pentru Gina Pistol, chiar de ziua ei de naștere. Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a început să plângă (FOTO & VIDEO)

Gina Pistol își serbează astăzi ziua de naștere, împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani. Smiley a fost prompt și a surprins-o pe iubita lui chiar la prima oră a dimineții, cu un gest extrem de romantic. Artistul a pregătit un concert, organizat chiar la ei în sufragerie, iar Ginuța a început imediat să plângă de emoție.

Prezentatoarea TV a primit o surpriză direct în living, iar Smiley s-a dat peste cap ca să își facă iubita cât mai fericită.

Gina Pistol, surprinză de proporții din partea lui Smiley

Artistul i-a pregătit o surpriză extrem de romantică, chiar la ei în casă. În living Gina a fost așteptată de o orchestră ce îi interpreta „Parfum de femeie”. Vedeta a mărturisit că a început imediat să plângă.

„Am avut un început de zi… Am plâns toată dimineața pentru că astăzi împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea. M-am trezit pe o muzică superbă, în living aveam un cvartet de coarde care a cântat „Parfum de femeie”, superbul tango și „Vals”. Vă dați seama că eram trezită din somn, abia ieșisem din baie și bineînțeles că am plâns”, a povestit Gina pe Instagram.

Smiley nu s-a rezumat doar la un concert în propria casă. Artisul a decis să își mai surprindă încă o dată iubita, de această dată în platoul Chefi la cuțite, cu un tort în formă de amandină. Gina a fost surprinsă și de colegii de emisiune, cu un tort care îi înfățișească pe toți patru.

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Smiley și Gina Pistol vor deveni părinți

Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani, iar în 2020 au făcut marele anunț. Prezentatoarea TV și cântărețul vor deveni părinți pentru prima oară. Cei doi vor avea o fetiță, după cum au anunțat pe rețelele sociale.

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine…

Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a bufnit râsul, nu ne venea să credem”, au povestit cei doi într-un videoclip postat pe YouTube, în vara acestui an.