Sofia Vicoveanca, despre scandalul cu sora ei: ”Eu cred că cineva a montat acest lucru ca să vadă ceva între noi”

Sofia Vicoveanca a vorbit, în emisiunea de la Kanal D, moderată de Denise Rifai despre momentele grele din viața ei.

În 2012, sora Sofiei Vicoveanca a apărut la televizor cu acuzații grave la adresa artistei, spunând că a uitat-o pentru că este bolnavă și s-a plâns că nu o sună.

”Mă oprește lumea pe stradă și mă întreabă dacă sunt sora ei adevărată. Oamenii spun că au auzit că a spus într-un interviu că sunt sora ei vitregă. Cred că îi este rușine cu mine, poate din cauza modului în care arăt.”, declara sora interpretei în 2012.

”Nu am sunat-o, dar are rost? Lacrimile dacă sunt nu sunt din cauza mea, ea este bolnavă, este un om mai necăjit, nu sunt lacrimile pentru mine. De câte ori mă suna, închideam și o sunam eu ca să nu consume implusuri. Ea are familie, eu sunt singură cuc, dar îmi găsesc de lucru, singurătatea nu mă sperie. Nu mă sună nimeni, decât cei care au nevoie de ceva.”, spunea interpreta în trecut, potrivit wowbiz.ro.

Ce relație are Sofia Vicoveanca cu sora ei

”Doamne ferește! Eu cred că cineva a montat acest lucru ca să vadă ceva între noi. Nu știu cum a găsit-o pe ea. Suntem ok, ca să vorbim așa. Ne sunăm, ne căutăm. A fost o neînțelegere atunci, s-a întâmplat. Postul de televiziune a pus la cale, asta pot să jur, ca să scornească ceva, că prea mergea bine drumul Sofiei. Nu știu, cam așa…”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca.