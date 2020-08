Una din vocile de aur ale folclorului românesc stă în aşteptarea momentului când va irumpe din nou, pe scenă. Deocamdată, Sofia Vicoveanca (78 ani) are fel de fel de preocupări, la vreme de pandemie, când artiştii stau departe de publicul lor.

Exponenta folclorului bucovinean s-a odihnit, a scris poezii și a înregistrat melodii noi pentru un nou album. Sofia Vicoveanca este de părere că artiștii sunt cei mai afectați în această perioadă.

"Noi, artiștii, am fost cei mai oropsiți"

"În pandemie am stat în casă, cuminte. Am scris, am înregistrat piese. Până acum am înregistrat patru melodii din 20 de melodii pentru un album nou. Va fi gata probabil de Sărbători. Nu mă grăbesc. Noi, artiștii, am fost cei mai oropsiți. Să nu cânți pentru public atâta vreme. E foarte greu. Consider că am pierdut un an. Oamenii s-au înrăit. Eu stau la bloc, dar am mai fost și la căsuța mea de la Vicov. La bloc nu pot cânta. A fost greu", a mai povestit artista pentru Click!

Artista a cântat doar la un mic eveniment privat în ultimele cinci luni.



"Am cântat într-un singur loc, la un cumătru, dar a fost puțină lume, s-a păstrat distanța. Duminică o să cânt, o să fiu pe scenă la Botoșani. Dar va fi la fel, puțină lume și la distanță. Mi-a lipsit foarte mult cântatul. E greu să nu te mai poți exprima artistic așa cum trebuie", a declarat interpreta de muzică populară. Pe de altă parte, ea a profitat din plin de zilele libere.

Artista, deosebit de activă pe Facebook

Pentru că în sălile de spectacol nu poate fi aproape de fani ei, artista compensează din plin pe reţelele sociale. Sofia Vicoveanca își ține fanii la curent pe Facebook cu tot ce face, postând poze cu ghivecele de flori din fereastră, dar și înregistrări cu piesele ei de muzică populară.Sofia Vicoveanca rupe tăcerea: DRAMA prin care a trecut în ultimele cinci luni

Una dintre cele mai apreciate poză este cea în care apare purtând mănuși de protecție: