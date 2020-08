Solistul grupului UB40 a suferit un atac cerebral (VIDEO)

Solistul celebrei formații UB40, Duncan Campbell, a suferit de curând un atac cerebral. Campbell, în vârstă de 62 de ani, este încă internat în spital și face un tratament de recuperare, anunță, marți, trupa pe contul de Twitter.

We can confirm that our lead singer and brother Duncan Campbell was taken to hospital after suffering a stroke. While we can report that he is already up and about, we ask fans to respect Duncan and the Family’s privacy pic.twitter.com/l8d8lbxJgG — UB40 (UB40OFFICIAL) August 4, 2020

Grupul din Birmingham cere fanilor să respecte intimitatea colegului lor Duncan Campbell.

Aceștia mai spun că imediat după recuperarea solistului, formația se va întoarce pe scenă.

Campbell a devenit solistul UB40 când Ali, unul dintre fraţii lui, a părăsit grupul în 2008. Ali Campbell a susţinut de atunci concerte ca parte a grupului UB40 Featuring Ali, Astro & Mickey.

Nu este prima dramă în formația UB 40. Anul trecut, saxofonistul Brian Travers a fost diagnosticat cu o tumoare la creier, fiind astfel forţat să se retragă din turneul prin care trupa marca a 40-a aniversare.

Istoria formației UB40

Membrii trupei au început ca prieteni care se cunoşteau din diferite şcoli în Birmingham. Numele "UB-40" vine de la formularul pentru solicitarea ajutorului de şomaj din Marea Britanie, guvernul " Ministerul Sănătăţii şi Securităţii Sociale (DHSS) la momentul formării trupei. Denumirea de UB-40 vine de la U(unemployment-şomer) B(benefit-ajutor), Formular no.40 (formularul nr. 40, pentru ajutorul de şomaj).

Brian Travers a economisit şi şi-a cumpărat primul său saxofon în timp ce lucra ca ucenic electrician pentru GN Bailey, plecând după câţiva ani pentru a deveni un membru fondator al UB40 alături de Jimmy Brown, Falconer Earl şi Ali Campbell. Înainte ca unii dintre ei să poată cânta la instrumente, Ali Campbell şi Travers Brian au călătorit în jurul Birmingham-ului pentru promovarea trupei, şi punerea de afişe cu UB-40 Sound-ul lor a fost creat şi susţinut prin intermediul spectacolelor din diverse locaţii din Birmingham, potrivit Wikipedia.

Primul lor concert a avut loc pe 09 februarie 1979 la Pub & Hounds Hare în Kings Heath, Birmingham pentru petrecerea zilei de nastere a unui prieten. UB-40 a atras atenţia asupra lor, atunci când Chrissie Hynde i-a observat într-un pub şi le-a dat o oportunitate ca un act de sprijin pentru trupa ei, The Pretenders. UB-40 primul single, "Regele"/" Mâncare pentru gândire" a fost lansat de Absolvent Records, o marcă independentă locală condusă de David Virr. Aceştia au ajuns pe locul 4 în topul UK. Primul lor album intitulat Signing Off, a fost înregistrat într-un apartament, în Birmingham şi a fost produs de către Bob Lamb. Signing Off a fost lansat la 29 august 1980, şi a intrat în topul UK la data de 2 octombrie 1980. Acesta a ajuns pe locul 2 în Marea Britanie şi a stat 71 săptămâni în top. Signing Off este acum un disc de Platina.

După un mare succes în Marea Britanie, popularitatea UB-40 în Statele Unite a fost stabilită atunci când au lansat albumul "Labour of Love" un cover al cântecelor din 1983. Albumul a ajuns pe locul 1 în topul UK şi nr 8 pe Billboard 200 în SUA. Albumul "Red, Red Wine", un cover al lui Neil Diamond (într-un aranjament similar cu cel al Tony Tribe version), a rămas în topuri peste o sută de săptămâni. Trei ani mai târziu UB-40 concerteaza la marele bal de Caritate din Birmingham din 1986.

De asemenea, între cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Red Red Wine”, „Falling In Love With You”, „I Got You Babe” (colaborare cu Chrissie Hynde) şi „The Way You Do The Things You Do”.

UB40 - Red Red Wine