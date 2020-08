Sora artistei Mariah Carey își acuză mama de abuz sexual. „Aveam șase ani. A fost înfricoșător și asta m-a urmărit toată viața”

Alison Carey, sora artistei Mariah Carey, a făcut dezvăluiri halucinante despre mama ei. Aceasta o acuză pe cea care i-a dat viață că a obligat-o să întrețină relații sexuale cu străini atunci când era doar un copil. În acest context, Alison Carey a intentat proces împotriva mamei sale, Patricia, acuzând-o de abuz sexual.

Alison Carey își acuză mama de abuz sexual

Alison Carey, în vârstă de 57 de ani, o acuză pe mama sa că a obligat-o să întrețină relații sexuale cu străni când avea zece ani, potrivit The Sun. Ba mai mult, în procesul intentat la Curtea Supremă din New York, sora cântăreței Mariah Carey, în vârstă de 57 de ani, susține că „a fost martora abuzurilor altor copii în timpul reuniunilor satanice care aveau loc noaptea.”

Ca urmare a toate câte i s-au întâmplat, Alison Carey suferă de tulburări de stres posttraumatic și depresie, potrivit documentelor procesului, depuse la New York.

Alison Carey a practicat în trecut munca sexuală și a fost depistată cu HIV.

Prietenii insistă că nu umblă după averea surorii sale celebre — și-a pierdut toți dinții și dorește să plătească pentru a-i repara.

Procesul lui Alison, intentat la Curtea Supremă din statul New York, declară: „inculpata, care este mama reclamantei, a permis și încurajat alte persoane masculine ale căror identități sunt în prezent necunoscute să se angajeze în acte sexuale, astfel cum sunt definite în Legea penală din New York, în special contact forțat, și atac sexual de primul grad, în timp ce reclamanta era în vârstă de aproximativ 10 ani.

Inculpata a forțat, de asemenea, reclamanta să asiste în timp ce adulții erau implicați în acte sexuale atât cu adulții, cât și cu copii în timpul reuniunilor de cult satanice care aveau loc în mijlocul nopții”.

Ca urmare, reclamanta a fost diagnosticată cu stres posttraumatic, anxietate și depresie majoră, care a condus la utilizarea abuzivă atât a drogurilor legale, cât și a drogurilor ilegale în încercarea de a suprima amintirile oribile și de a se supune unor scumpe consiliei profesionale".

Reclamanta cere acum despăgubiri financiare pentru daune psihologice și fizice imense, durere mentală și suferință și pentru provocarea intenționată a unor emoții grave”.

„S-au întâmplat lucruri îngrozitoare”

Alison Carey a mărturisit, într-un interviu din 2018, că un membru al familiei obișnuia să o ducă la adunări oculte la primele ore ale dimineții, acolo unde a și fost abuzată. Pentru a o determina să facă ce îi cereau și să păstreze tăcerea, aceasta susține că au amenințat-o că o vor răni pe sora ei, Mariah Carey.

„S-au întâmplat lucruri îngrozitoare – lucruri pe care un copil nu ar trebui să le vadă. Am fost abuzată sexual acolo. Mi-au spus că dacă nu fac ceea ce îmi spun sau povestesc ce se întâmplă acolo, o vor răni pe Mariah. Îmi amintesc că aveam șase ani când am mers pentru prima dată în acel loc. A fost înfricoșător și asta m-a urmărit toată viața”, a spus Alison Carey pentru The Sun.

Alison și Mariah Carey nu au o relație apropiată. În trecut, Alison a avut nevoie să fie operată pe creier, iar Mariah a refuzat să o ajute.