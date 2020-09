Starea tatălui Mădăline Manole, infectat cu COVID-19, se deteriorează pe zi ce trece. Fiul său nu crede că va scăpa cu viață

Starea de sănătate a tatălui Mădăline Manole, internat în spital săptămâna trecută cu diagnosticul de COVID-19, se înrăutățește. Situația este și mai gravă din cauza faptului că bărbatul suferă de afecțiuni grave, care împreună cu noul coronavirus i-ar putea fi fatale.

Marian Manole, fiul bărbatului și, respectiv, fratele regretatei artiste, spune că bătrânul a primit șanse foarte mici de supraviețuire. Cu toate acestea, el i-a rugat pe medici să facă tot ce este omenește posibil să-l salveze.

„Eu am rugat în fiecare zi doctorii de acolo să îl treacă pe plasmă, să încerce un tratament, dar mi s-a spus că tratamentul cu plasmă nu e avizat. E doar în teste și se acordă pacienților foarte gravi. I-am rugat să îl testeze și cu plasmă că poate răspunde pozitiv. Dacă veștile sunt la fel de proaste, nu știu, stau cu telefonul la ureche non-stop. Aștept dintr-o oră în alta, dintr-o zi în alta, să îmi dea vestea”, a declarat Marian Manole, pentru Antena Stars.

Fratele Mădălinei Manole se pregătește de înmormântarea tatălui lor

Marian Manole se pregătește atât moral cât și logistic pentru scenariul în care tatăl său nu va mai ieși viu din spital.

„Ce să fac. Alerg. Firmă funerară, cimitir. Am înțeles că sunt niște proceduri ciudate decedaților de COVID. Nu li se mai face slujbă la biserică, la capelă. Îi duc direct la cimitir. Sunt băgați în saci de plastic, cu formol, hainele deasupra, slujba la groapă și s-a încheiat tot. Nici parastat nu se poate face. Asta a fost soarta lui. Avea el fraza lui: “nu mor caii când vor câine și că trage de el pentru aflarea adevărului”. Dar se pare că nu o să mai apuce să își vadă nepotul”, a mai spus Marian Manole, potrivit cancan.ro.





Ion Manole este la Terapie Intensivă

Ion Manole se află internat la Terapie Intensivă, în spitalul din Prahova, de pe 3 septembrie. Bărbatul se zbate între viață și moarte, după ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV 2. Părintele regretatei artiste a fost sedat și intubat pentru a rezista tratamentelor care i se fac.

Tatăl Mădălinei Manole, a dezvoltat o formă severă a malariei respiratorii Covid-19. Bărbatul este ventilat mecanic și nu poate respira de unul singur. De altfel, fiul lui, Marian, spune că este mai mult mort decât viu.

Marian Manole ia în calcul și cel mai negru scenariu. Fratele Mădălinei Manole spune că următoarele 48 de ore sunt cele care vor face diferența. În cazul în care nu își va reveni în acest interval, sunt șanse foarte mari ca cel mai negru scenariu să se adeverească.

„Dacă în 48 de ore nu-și revine, nu sunt șanse să mai trăiască”

Fratele Mădălinei Manole a oferit detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a tatălui său. Potrivit ultimelor informații, se pare că bărbatul trece prin momente dificile, iar următoarele 48 de ore sunt decisive în ceea ce privește șansele sale de supraviețuire.

„Este intubat și sudat ca să poate suporta. Este o problemă cu oxigenul din plămâni. Dacă în 48 de ore nu își revine, nu mai sunt șanse să trăiască. Este trecut pe oxigen, pe tratament, e problemă cu respirația și lipsa de oxigen din plămâni. Are o vârstă el. Probabil că un organism mai tânăr ar fi dat semne de revenire mai repede.” a spus fratele Mădălinei Manole, pentru Antena Stars.

Cel mai tare pe fratele Mădălinei Manole îl deranjează faptul că nu a mai putut intra în contact cu singurul părinte în viață, din ziua în care l-a internat în spital.

“Un pacient de la ATI nu are voie să vorbească la telefon. Oricum e mai mult mort decât viu. E o chestie reciprocă, pentru că ne bazam unul pe altul. Doar noi doi am mai rămas, dacă se duce o să doarmă liniștiți ăia de la Otopeni și de la Botoșani. Ăsta i-a fost destinul, dacă nu, asta este, s-a rupt firul, motorul, asta este.” a adăugat ușor resemnat fratele regretatei artiste.

Nimeni nu s-a îngrijit de Ion Manole câtă vreme fiul acestuia a fost internat

Fratele cântăreței a declarat într-o intervenție trelefonică că starea de sânătate a părintelui s-a deteriorat din cauza fraptului că nimeni nu s-a îngijit de el, cât timp el, Marian Manole, a fost în spital.

"Eu am ieșit din spital vinerea trecută, am stat 12 zile într-un spital din Ploiești, cu o formă mai ușoară [n.r. Covid]. Când am ieșit, nu l-am găsit bine pe tata deloc, dar la el sunt problemele lui de sănătate, neurologice, diabetologice, l-am găsit cu o glicemie foarte mare, nu mai avea medicația, eu cât am stat în spital, familia, soția, copilul, nu a avut dreptul și posibilitatea de a veni la el, să-l vadă, să-i aducă ceva pentru că au fost la domiciu carantinați", a mai spus acesta.

Marian Manole a mai spus că la început nu a suspectat că tatăl lui ar fi fost infectat, pentru că nu a avea simptome specifice.

"Nu avea nici un simptom de COVID, nu a făcut febră, nu tușea, nu respira greu, nu mi-ai pus semnul de întrebare de vineri, pentru că el nu a luat contact cu nimeni. Tata nu a luat contact cu mine dinainte de a fi eu testat pozitiv", a declarat fratele Mădălinei Manole.

Marian Manole a recunoscut că se teme pentru viața tatălui său, însă speră să-și revină.

"Mi-e teamă pentru că am văzut ce se întâmplă cu oameni de vârsta lui, dar nu mă gândesc la asta, știu că e puternic și cred că va depăși faza asta", a mai spus bărbatul.