Ștefan Bănică Junior, mândru că fiul său a devenit student la Actorie: Suntem la a treia generație a familiei Bănică care urmează același drum (GALERIE FOTO)

Ștefan Bănică Junior este mândru că fiul său îi calcă pe urme și duce tradiția familiei mai departe. La începutul acestei săptămâni, vedeta a dezvăluit că băiatul lui cel mare, Radu Stefan, a intrat printre primii la UNATC, secția Actorie.

Actoria, transmisă din tată-n fiu în familia lui Ștefan Bănică

Juratul de la “X Factor” se bucură că fiul său este atras de această lume, în condițiile în care el însuși a cochetat cu actoria, luând exemplul tatălui său, care a fost un mare actor.

Ștefan Bănică Junior a dat marea veste printr-o postare de Facebook, în care a dezvăluit că nu putea fi mai mulțumit de traseul pe care fiul său a ales să-l urmeze.

"Sunt foarte mândru de băiatul meu cel mare, Radu Ștefan, care a devenit student, intrând printre primii admiși la UNATC, secția Actorie. Așadar, suntem la a treia generație a familiei Bănică care urmează același drum și îmi face plăcere să împărtășesc asta cu voi", a scrie artistul pe pagina de socializare.

UN ADEVĂRAT MIRACOL! S-a dus cu iubitul său necredincios la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Când au ajuns acolo, ceva cu totul NEAȘTEPTAT i s-a întâmplat tânărului

Tânărul Bănică a făcut deja primii pași înspre celebritate, apărând în câteva videoclipuri chiar și alături de tatăl său și a jucat în piesa “Totul în grădină”, la Teatrul de Comedie.

Cine este Radu Ștefan, fiul lui Ștefan Bănică

Radu Ștefan, alintat Ștefănuț, este fiul lui Bănică Jr. cu Camelia Constantinesc. În ciuda apariției copilului, cuplul nu s-a căsătorit niciodată și s-a destrămat în anul 2006. Se pare că el ar fi început deja să se vadă cu Andreea Marin din 2005, iar Camelia Constantinescu a aflat din presă, în 2006, că cei doi și-au cumpărat verighete din Hawaii.

„Fiu-miu, Ştefan, are 17 ani, vrea să se facă actor. E frumuşel – dar nu-i mai băgaţi în cap treaba asta! Are o sensibilitate şi un bun-simţ, pictează frumos. Sfatul meu pentru el a fost ăsta: „Dacă vrei să faci meseria asta, fă-o pentru profesie, doreşte-ţi să fii actor, nu vedetă!” E o mare diferenţă! (…) Ştefănel îmi spune unele lucruri, altele le ţine pentru el. Depinde. Şi Violeta la fel. Adică fii-mea, când are chef să vorbească şi când are un interes direct, pac, imediat dau drumul la vorbă. Dar amândoi sunt muzicali şi extrem de sensibili. Eu nu-mi doresc neapărat să urmeze acelaşi drum cu mine şi nici nu-i constrâng în niciun fel. Vin mereu la concertele mele, dar eu vreau să meargă să vadă tot felul de spectacole, tot felul de artişti şi tot felul de trupe, ca să-şi îmbogăţească şi să aleagă. Uneori vreau să-i iau cu mine în turneu. Lui Ştefan i-am şi propus: „Te iau în turneu, te ocupi de ceva, te plătesc ca să înveţi ce înseamnă, dar te ocupi de ceva: fie eşti manager de trupă, te ocupi să-i cazezi, să-i duci de colo colo, adică să înveţi să faci nişte lucruri”, a povestit Ștefan Bănică Jr. în urmă cu un an, potrivit okmagazine.ro .

Ștefan Bănică Senior, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din perioada comunistă

Ştefan Bănică Senior, născut în 1933, într-o familie modestă din Călăraşi, a devenit unul din cei mai mari actori ai comediei românești.

Pe lângă carierea sa în teatru, a avut succes și în filme , unde a avut roluri răsunătoare în producții precum Cel mai iubit dintre pământeni (1993), De ce trag clopotele, Mitică? (1982), Nea Mărin miliardar (1978), Păcală (1974), Brigada Diverse intră in acţiune (1970), Brigada Diverse in alertă (1971), Cîntecele mării (1970).Și muzica s-a prins de marele actor, care a devenit un artist complet. Piesele lui au fost în vogă: ”Îmi acordați un dans”, ”Cum am ajuns să te iubesc”, ”Hai, coșar, coșar”, ”Giogonda se mărită”.

Tatăl lui Ștefan Bănică Junior a bifat intrepretări de neuitat în piese ca "Băiat bun dar cu lipsuri", "Titanic Vals", "Mitică Popescu", "D-ale carnavalului","O scrisoare pierdută" și multe altele.

Bănică Senor a decedat pe 26 mai 1995, la doar 61 de ani, în urma unui infarct.

Ștefan Bănică Junior a povestit cu emoție că pasiunea pentru artă a moștenit-o de la tatăl său, care l-a influențat în alegerea profesiei.

"Tatăl meu a însemnat, pentru mine, un model. M-a influențat în alegerea profesiei. Apoi am învățat și am „furat”, așa cum se spune în meseria noastră, tot ce ține de implicare, seriozitate, devotament, de timing, urmărindu-l cum joacă. A fost un om vesel, cu dragoste imensă pentru oameni și pentru viață. Îmi doresc ca prin acest material dedicat lui, pe care l-am realizat acum 25 de ani, dupa ce a plecat dintre noi, generațiile noi să-l cunoască mai bine, iar ceilalți să se bucure încă o dată văzându-l și ascultându-l", a povestit îndurerat Bănică Junior.