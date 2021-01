Ștefan Stan, câștigătorul primului sezon Vocea României, trece prin cele mai intense emoții de când a devenit tătic. Artistul a dus-o la spital pe fetița lui de doar o lună și jumătate.

Se pare că micuța a dezvoltat câteva simptome care i-au pus pe jar pe părinți, motiv pentru care au dus-o de urgenţă la spital. Artistul a declarat pentru wowbiz.ro că fetiţa lui a fost internată. Micuţa este împreună cu Simona, soţia cântăreţului, şi se pare că este la perfuzii. De asemenea, artistul mai adăuga faptul că urmează să afle în curând rezultatul analizelor de sânge, potrivit wowbiz.ro.

Nu se știe exact ce problemă are fiica artistului, însă medicii se asigură că primește îngrijirea necesară.

Fetița lui Ștefan Stan s-a născut perfect sănătoasă

La începutul lunii decembrie, fetița, perfect sănătoasă a venit pe lume prin cezariană, iar artistulul s-a declarat extrem de fericit şi emoţionat .

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O aşteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră. Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuţa are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deşi a fost destul de greu. Nu ştiam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte aşa cum aveam înainte, ca de altfel toţi artiştii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupaţi să ne amenajăm cuibul şi să o aşteptăm pe prinţesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria şi camera ei“, declara artistul pentru Click.ro în urmă cu ceva vreme.

